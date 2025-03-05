Мысливец: решения ВНС не должны подменять решения других государственных органов

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

ВНС отражает саму систему народовластия в нашей стране?

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Безусловно. Это принципиально важный и принципиально новый институт. Закон о Всебелорусском народном собрании наглядно показывает, насколько велики, значимы и серьезны его полномочия. Поэтому спектр принимаемых решений тоже будет широким, но при этом еще принципиально важно обратить внимание вот на какой момент. Решения Всебелорусского народного собрания, те документы, которые будут выходить, те действия, которые должны принимать члены Всебелорусского народного собрания, не должны подменять решения иных государственных органов. Безусловно, традиционность в виде Всебелорусского народного собрания проявляется в том, что представлены различные слои населения, различные слои общества. И то, что мы говорим о роли молодежи, здесь, на мой взгляд, принципиально важно обратить внимание вот на какой момент. Те положения, которые закреплены в законе, проецируются на наше ближайшее и на отдаленное будущее. Там заложен ряд важнейших, принципиально важных положений для дальнейшего развития белорусской государственности, реализовывать которые необходимо будет не наскоком, не спонтанно, не эмоционально, а для этого необходима соответствующая стратегия.

Николай Мысливец:

Поэтому возрастает глобально значимость молодежи как фактора интеллектуального, духовно-нравственного, экономического, социального, правового ресурсоразвития общества, которое должно четко и грамотно распорядиться той нормативно-правовой базой, которая создана в настоящее время. Помимо молодежи, помимо институтов гражданского общества, представлены органы государственного управления, органы государственной власти. Этот синтез характерен был для всей нашей предыдущей истории. Синтез, в основе которого лежит диалог, учет интересов всех и каждого, возможность налаживания эффективной обратной связи и изучение реакции со стороны населения, со стороны людей, если мы говорим уже о социологических исследованиях той ситуации, которая существует в обществе, и реакции на появление Всебелорусского народного собрания.