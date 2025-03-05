Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»

Вы заглянули в дневник самого красивого конкурса страны «Мисс Минск». Сегодня сюрпризы ждут не только вас, но и финалисток! С этого и начнем.

– Что за послание там у вас? Софья Федоренко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Ух ты! «Доброе утро финалистки «Мисс Минск – 2025». Примите от нас небольшие памятные подарочки, которые сделают пребывание на проекте еще комфортнее. Хорошего и продуктивного дня». Это мило очень!

– Сколько воды должна выпивать в день будущая мисс Минск? Анна Юзвенко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Каждому взрослому человеку нужно выпивать около 2 литров воды в день.

– Ваш рецепт коктейля под названием «Победа в конкурсе».

– Вода, просто вода.

– Чем будет наполняться шопер будущей мисс Минск? Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Любовью, добротой, заботой об окружающих.

– Неужели мы сегодня увидим ту самую постановку финального шоу? Дарья Полищук, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Да, мы уже работаем совместно. До этого у нас были репетиции по группам. Сегодня наконец-то соединили, чтобы сделать, на мой взгляд, самое красивое четвертое дефиле в купальниках.

– Пока девочки нас не слышат, как вам кажется, вы уже сами определили, кто будет обладательницей короны.

– На самом деле нет – очень тяжело.