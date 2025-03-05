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Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»

05 марта 2025 17:54
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Вы заглянули в дневник самого красивого конкурса страны «Мисс Минск». Сегодня сюрпризы ждут не только вас, но и финалисток! С этого и начнем.

Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»-2

– Что за послание там у вас?

Софья Федоренко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Ух ты! «Доброе утро финалистки «Мисс Минск – 2025». Примите от нас небольшие памятные подарочки, которые сделают пребывание на проекте еще комфортнее. Хорошего и продуктивного дня». Это мило очень!

Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»-4

Сколько воды должна выпивать в день будущая мисс Минск?

Анна Юзвенко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Каждому взрослому человеку нужно выпивать около 2 литров воды в день.
– Ваш рецепт коктейля под названием «Победа в конкурсе».
– Вода, просто вода.

Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»-6

Чем будет наполняться шопер будущей мисс Минск?

Ангелина Маковская, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Любовью, добротой, заботой об окружающих. 

Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»-8
Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»-9
Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»-10

Неужели мы сегодня увидим ту самую постановку финального шоу?

Дарья Полищук, хореограф-постановщик конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Да, мы уже работаем совместно. До этого у нас были репетиции по группам. Сегодня наконец-то соединили, чтобы сделать, на мой взгляд, самое красивое четвертое дефиле в купальниках. 
– Пока девочки нас не слышат, как вам кажется, вы уже сами определили, кто будет обладательницей короны.
– На самом деле нет – очень тяжело. 

Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»-12

Тяжелые дефиле – кто справляется на ура, а у кого есть проблемы? Смотрите в видео!

# Конкурс красоты # Мисс Минск

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