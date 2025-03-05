Прямой эфир

Ордена Матери удостоены 11 жительниц Минска. Познакомились с одной из них

05 марта 2025 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

11 минчанок удостоены Ордена Матери. Многие женщины успешно совмещают карьеру и материнство. Это представительницы различных сфер: медицины, торговли, юриспруденции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из них Валентина Гурьянова. По профессии она офтальмолог, но сейчас в декретном отпуске. Вместе с мужем женщина воспитывает пятерых детей.

Ордена Матери удостоены 11 жительниц Минска. Познакомились с одной из них-2

Валентина Гурьянова – офтальмолог в главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил Беларуси. На работе она профессионал своего дела, а дома нежная, ласковая и самая любимая мама для пятерых детей. Старшей дочери 13, а младшему всего 1,5 года, поэтому сейчас женщина в декретном отпуске.

Ордена Матери удостоены 11 жительниц Минска. Познакомились с одной из них-4

Валентина Гурьянова:
Стараемся деток воспитать в трудолюбии, в усердии, в понятиях о добре и зле правильных, в ценностях настоящих. Чтобы они, когда вырастут, стали достойными людьми этого общества, чтобы они были хорошими семьянинами.

Ордена Матери удостоены 11 жительниц Минска. Познакомились с одной из них-6

Для нее главный помощник и опора супруг Сергей. Вот уже много лет живут душа в душу и растят детей.

Валентина Гурьянова:
Я очень благодарна своему супругу, что он всегда меня поддерживает, разделяет со мной мои ценности, радуется каждому ребеночку. Они наполняют нас, они наши батарейки. Мы, конечно, трудимся очень много, потому что в многодетной семье много труда. Ну и радости сколько, сколько отдачи. Они подойдут, этими маленькими ручками обнимут. Они скажут такие ласковые слова, напишут такие невероятные послания.

Ордена Матери удостоены 11 жительниц Минска. Познакомились с одной из них-8

Супруги Гурьяновы всех детей приучают к активному образу жизни и творчеству. Увлечения у ребят самые разные.

Подробнее в видеоматериале.

# Брак и семья # Госнаграды # Яна Лысякова

Другие новости рубрики

Все новости
Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»
05 марта 2025 17:54

Самое красивое дефиле конкурса – подготовка к выходу в купальниках стартовала на «Мисс Минск»

Итоги городского этапа конкурса «Женщина года – 2024» подвели в Минске
05 марта 2025 17:53

Итоги городского этапа конкурса «Женщина года – 2024» подвели в Минске

На базе райагросервисов Витебской области создали 5 межрайонных механизированных отрядов
05 марта 2025 17:53

На базе райагросервисов Витебской области создали 5 межрайонных механизированных отрядов