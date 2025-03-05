Ордена Матери удостоены 11 жительниц Минска. Познакомились с одной из них

Одна из них Валентина Гурьянова. По профессии она офтальмолог, но сейчас в декретном отпуске. Вместе с мужем женщина воспитывает пятерых детей.

Валентина Гурьянова – офтальмолог в главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил Беларуси. На работе она профессионал своего дела, а дома нежная, ласковая и самая любимая мама для пятерых детей. Старшей дочери 13, а младшему всего 1,5 года, поэтому сейчас женщина в декретном отпуске.

Валентина Гурьянова: Стараемся деток воспитать в трудолюбии, в усердии, в понятиях о добре и зле правильных, в ценностях настоящих. Чтобы они, когда вырастут, стали достойными людьми этого общества, чтобы они были хорошими семьянинами.

Для нее главный помощник и опора супруг Сергей. Вот уже много лет живут душа в душу и растят детей.

Валентина Гурьянова:

Я очень благодарна своему супругу, что он всегда меня поддерживает, разделяет со мной мои ценности, радуется каждому ребеночку. Они наполняют нас, они наши батарейки. Мы, конечно, трудимся очень много, потому что в многодетной семье много труда. Ну и радости сколько, сколько отдачи. Они подойдут, этими маленькими ручками обнимут. Они скажут такие ласковые слова, напишут такие невероятные послания.