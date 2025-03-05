Самый опасный период заболеваемости! Узнали, как обстоят дела с гриппом и ОРВИ в Минске

Граница зимы и весны – всегда самый опасный период с точки зрения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако, учитывая погодные метаморфозы нынешнего года, этот рубеж, похоже, будет преодолен без медицинских антирекордов. Тем не менее к пиковой заболеваемости готовились все учреждения страны. К тому же отслеживать ситуацию в режиме онлайн помогают новые методы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая клиническая картина становится понятной здесь – в ситуационном центре комитета по здравоохранению. На экранах, как на ладони, обстановка во всех поликлиниках Минска и приемных отделениях больниц. Изображение передается в онлайн-режиме с камер видеонаблюдения. Средняя температура по больнице, как выражаются медики, в пределах сезонных значений. На сегодня число обращений не превышает пороговую норму.

Еще в середине января медики озвучили прогноз на эпидемиологический сезон. Система здравоохранения была готова к постепенному подъему заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Ситуация сейчас оценивается как контролируемая, при этом общий уровень ниже эпидемического. Хотя уже нашлись те, кто поставил свой диагноз происходящему. Бить тревогу нет оснований.

Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района Минска: На приеме, как обычно, принимаются нашими врачами общей практики в день 20-30 человек. Кабинет инфекционный у нас работает отдельно. Все температурящие приходят именно туда. По информации инфекционного кабинета, принято сегодня 7 человек. Это обыкновенный показатель, и он даже ниже среднего.

У меня всегда все быстро происходит. Долго в очереди не сижу. Поэтому у меня все нормально, не жалуюсь.

По республике выявляются и случаи гриппа. Это сезонное заболевание характерно для наших географических широт, потому каждый год врачи встречают его во всеоружии. Вместе с тем никаких новых вирусов в Беларуси не выявлено. А для борьбы с привычными медики рекомендуют соблюдать простые правила гигиены и респираторного этикета и вовремя вакцинироваться.