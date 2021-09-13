«Недосмотр, что нет улицы 17 Сентября». Почему День народного единства важен для Белорусов?
Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В России тоже отмечается праздник 4 ноября, но за последние несколько лет там постоянно идут диалоги, дискуссии на тему того, стал ли он праздником. Потому что все равно в сознании 7 ноября, как мне кажется, на бытовом уровне, немного 4 ноября там перебивает. Не случится ли у нас такой истории?
Петр Петровский, политолог:
Конечно, потому что это уже внутрироссийская дилемма, у нас это ничего не перебивает. Нам надо возвращать, даже не скажу наполнять смыслом, праздник наполнен смыслом, надо возвращать эти смыслы. Хорошо, я пришел из отпуска, поездил по своей Гродненщине. Давайте восстановим те таблички, которые были. У нас в 80-е годы разрабатывался проект «Музей национально-освободительного движения Западной Беларуси». Давайте его сделаем. Есть этот проект, есть пять томов, мы говорили до съемок. Собранные Алексеем Карпюком, белорусским писателем, участником западно-белорусского движения и участником ВОВ, партизаном. Давайте это делать. Когда граждане приходят в музей, они видят это. Видят, через что люди прошли. Когда они идут по улице, видят табличку – знают, что в этом доме было. А пока у нас вешают литовцев, поляков и других. Тех же Радзивиллов. Но вопрос в другом, что улицы Притыцкого, например, в Гродно нет. Поднимался этот вопрос. Есть дом, где жил Притыцкий, но про это никто не знает. Эти вопросы надо поднимать. Надо, чтобы люди приезжали, видели. В Восточной Беларуси тоже, считаю, недосмотр, что нет улицы 17 Сентября. Более того, сколько белорусов из Восточной Беларуси ехало в Западную помогать, восстанавливать, бороться в 20-30-е годы. Это тоже надо показывать, чтобы все чувствовали это единство нации, судьбу нации.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Главное, что у нас есть праздник, который имеет реальную историческую основу реального воссоединения нашего народа, который можно наполнить положительными смыслами любых периодов, которые связаны с единством нашего народа. Каждый год вспоминать, что единство для нас – основополагающий принцип, если мы хотим оставаться народом, иметь свое государство. Без этого никак по-другому.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
17 сентября – это не просто важный праздник, я бы его поставил в один ряд с 9 Мая и 3 Июля. 20 лет под тяжелейшей оккупацией почти половина республики находилась, героически боролись и вооруженным путем, и политическим, и экономически – стачки и забастовки. Сколько людей погибло в застенках польской дефензивы, в тюрьмах. Об этом мы сейчас стали много говорить. 17 сентября люди ждали 20 лет. Целое поколение. Кому-то было 10 лет, допустим, замечательный у нас был министр просвещения Михаил Гаврилович Минкевич, 1919 года рождения. Ему было 11 лет, он был пионер, герой. Уже будучи гимназистом, вешал красные флаги, распространял листовки, в конце концов он попал в тюрьму, был в Береза-Картузской, находился в Гродненской тюрьме в камере со смертниками. Он стал потом министром.
Алена Сырова, СТВ:
Все же с учетом прошлогодних событий, наверное, День народного единства приобретает более широкие смыслы.
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