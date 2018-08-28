«Мы зарегистрированы как космическая держава в ООН»: Беларусь ведёт переговоры о присоединении к проекту SIRIUS

Новости Беларуси. Беларусь заявила об участии в международной программе по исследованию космоса. Наши ученые ведут переговоры о присоединении к проекту «Сириус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его суть в наземном моделировании космических полетов. Сейчас такую «заочную» экспедицию отправляют на Луну. Для экипажа создадут условия, максимально близкие к реальным. Ожидается, что все детали этого эксперимента, а также возможность участия в нем белорусских специалистов, обсудят на Международном конгрессе Ассоциации космических полетов, который пройдет в сентябре в Минске. Какие настоящие звезды слетятся в нашу столицу? Что ждет белорусов на космическом пути? Расскажет корреспондент Ольга Коршун.

Это имитация, кусочек рабочего места космонавтов корабля федерации.

Их готовят как настоящих космонавтов. Участники проекта «Сириус» живут на космическом корабле, проводят эксперименты и едят ту же еду, что и настоящие исследователи Вселенной.

17 дней экипаж летит на Луну и живет в полной изоляции. Одно существенное «но»: это – имитация экспедиции в космос и большой мировой эксперимент.

Специально придумано для того, чтобы проверять, насколько человек может терпеть боль в разное время дня. Ну не знаю, наверное, это интересно кому-то – насколько мой болевой порог выше или ниже.

Это больше напоминает реалити-шоу. Буквально за соседней стенкой за экипажем наблюдают психологи и ученые. Такие эксперименты – не редкость на нашей планете. Людей уже отправляли в заочное путешествие на Марс. В этом полете на Луну главное понять, как космос влияет на отношения мужчин и женщин. Впервые в эксперименте они вместе отправились покорять Вселенную. К слову, миссия успешно завершилась в 2017 году. А сейчас на Луну отправятся уже на долгих 4 месяца. По предварительным данным, этот полет не пропустят и белорусы.

Сергей Килин, заместитель председателя президиума НАН Беларуси:

Белорусам предложено участвовать в таких проектах со своими заданиями. Эти задания представлены на рассмотрение в Российскую Федерацию. Если будет все принято, наш человек будет проводить эксперименты в условиях длительной изоляции.

То, как человек осваивает космос и что при этом чувствует, – тема для отдельного международного форума, который пройдет в Минске в начале сентября. 90 космонавтов и астронавтов из нескольких десятков стран обеспечат нашей столице по-настоящему звездный статус. Участники Ассоциации космических полетов практически таким же составом в 2017 году собирались в Тулузе.

Сергей Килин:

Светлана Савицкая – первая женщина-космонавт, которая вышла в открытый космос. Сергей Крикалев – 800 с чем-то дней – практически 3 года человек на орбите. Первый шведский космонавт, первый космонавт из Швейарии.

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:

Мы зарегистрированы как космическая держава в ООН, но мы хотели бы участвовать во многих других программах. Мы надеемся, что проведение конгресса известных людей, которые имеют высокую популярность в своих странах, будет способствовать этому вопросу.

Владимир Аксенов – один из тех, кто видел мир буквально с другой стороны. Герой Советского Союза провел на орбите 11 суток. Но сейчас чтобы почувствовать масштабы Вселенной не обязательно даже покидать Землю, считает космонавт. Высокие технологии уже касаются каждого из нас.

Владимир Аксенов, летчик-космонавт, Герой Советского Союза:

Какие леса, какие поля, что растет, что плохо растет, какие водные пространства – все дает нам информация с космического аппарата. Точно так же по линии связи – интернет – все настолько привыкли, но это тоже дает космос.

Ольга Коршун, СТВ:

Космические разработки все активнее спускаются на Землю. К примеру, обычные влажные салфетки были разработаны специально для космонавтов (с водой там обращаться не очень удобно). Но сегодня, конечно, есть более масштабные и значимые разработки, многие из которых наши ученые готовы продемонстрировать на международном конгрессе. Наша страна покажет миру более десятка технических новинок.

К примеру, эта разработка стала настоящей сенсацией в мире науки. Базовая панель антенной решетки – основной элемент космического локатора. Если установить его на спутник, аппарат сможет работать 24 часа в сутки при любой погоде.

Николай Наумович, директор научно-конструкторского центра:

Локационный спутник может видеть всю поверхность через облака, через задымленность, через песчаные бури и все остальное. И, кроме того, он также может аналогичным образом работать в любое время суток, как днем, так и ночью.