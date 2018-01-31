С 31 января начнут действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях: кого и за что будут штрафовать?

Новости Беларуси. Некоторые изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу с 31 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации коснутся, в том числе, и автомобилистов.
Новости Беларуси. Некоторые изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу с 31 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации коснутся, в том числе, и автомобилистов.
В частности ужесточена ответственность для «бесправников». Повторное нарушение в течение года грозит не только штрафом, но и арестом. А вот к автовладельцам, которые просто не взяли с собой водительские документы, закон стал лояльней. Теперь они должны будут оплатить только минимальный штраф. Ранее мера наказания была равна двум базовым величинам.
С 31 января обойдется дороже и проезд без билета в городском общественном транспорте. Таких пассажиров будут
штрафовать на сумму от 12 до 24,5 рублей.
Придется еще оплатить и стоимость проезда. Если безбилетник признает свою вину и уплатит штраф на месте, то протокол об административном правонарушении составлять не будут.