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С 31 января начнут действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях: кого и за что будут штрафовать?

31 января 2018 09:00
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Новости Беларуси. Некоторые изменения в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу с 31 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации коснутся, в том числе, и автомобилистов.

С 31 января начнут действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях: кого и за что будут штрафовать?-1

В частности ужесточена ответственность для «бесправников». Повторное нарушение в течение года грозит не только штрафом, но и арестом. А вот к автовладельцам, которые просто не взяли с собой водительские документы, закон стал лояльней. Теперь они должны будут оплатить только минимальный штраф. Ранее мера наказания была равна двум базовым величинам.

С 31 января начнут действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях: кого и за что будут штрафовать?-4

С 31 января обойдется дороже и проезд без билета в городском общественном транспорте. Таких пассажиров будут

штрафовать на сумму от 12 до 24,5 рублей.

Придется еще оплатить и стоимость проезда. Если безбилетник признает свою вину и уплатит штраф на месте, то протокол об административном правонарушении составлять не будут. 

# общество # Штрафы # Фотофакт

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