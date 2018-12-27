Минскую ёлку признали одной из лучших в Европе

Новости Беларуси. Елка у Дворца спорта в Минске вошла в список лучших в Европе. Топ новогодних красавиц составил Euronews.

Елка в Минске представляет собой пирамиду из колец разного размера, украшенную дождиком и гирляндами.