Минскую ёлку признали одной из лучших в Европе

Новости Беларуси. Елка у Дворца спорта в Минске вошла в список лучших в Европе.
Топ новогодних красавиц составил Euronews.
Новости Беларуси. Елка у Дворца спорта в Минске вошла в список лучших в Европе.
Топ новогодних красавиц составил Euronews.
Елка в Минске представляет собой пирамиду из колец разного размера, украшенную дождиком и гирляндами.
В список лучших елок также вошли символы Нового года из Лондона, Афин, Берлина, Парижа, Осло и других городов Европы.
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