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Минскую ёлку признали одной из лучших в Европе

27 декабря 2018 09:04
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Новости Беларуси. Елка у Дворца спорта в Минске вошла в список лучших в Европе.

Топ новогодних красавиц составил Euronews.

Минскую ёлку признали одной из лучших в Европе-1

Елка в Минске представляет собой пирамиду из колец разного размера, украшенную дождиком и гирляндами.

Минскую ёлку признали одной из лучших в Европе-4

В список лучших елок также вошли символы Нового года из Лондона, Афин, Берлина, Парижа, Осло и других городов Европы.

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# Новый год # общество

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