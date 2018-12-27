Как обычные перчатки помогут ребёнку выучить геометрические фигуры и цвета?

Один из детских садов Копыля был перепрофилирован в Дошкольный центр развития, рассказали в программе «Центральный регион». Теперь детей здесь обучают воспитатели со специальным профильным образованием. Ребята занимаются хореографией, участвуют в театральных постановках, рисуют, поют и даже ткут.

О здешних логопедах говорят далеко за пределами района. За время обучения в центре даже самый проблемный и, в прямом смысле слова, молчаливый превращается в потенциального диктора.

Ирина Ермакович, учитель-дефектолог ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка «Солнышко» г. Копыля»:

Покупали обычные перчатки и нашивали. Мы работали на то, чтобы закрепить знания о геометрических фигурах, цвет – у нас были такие дети, которые не знали цвета.