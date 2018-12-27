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Сколько зарабатывают белорусские звезды на новогодних корпоративах? Анонс специального репортажа

27 декабря 2018 08:40
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Новости Беларуси. Белорусы только готовятся к удару калориями. Правда, вкус праздничных блюд многие уже распробовали в кругу коллег.

Сколько зарабатывают белорусские звезды на новогодних корпоративах? Анонс специального репортажа-1

Новогодние корпоративы – тема специального репортажа на СТВ, который выйдет в эфир вечером 27 декабря: кто из отечественных звёзд наиболее востребован на празднике служебного веселья и завеса тайны закрытых вечеринок.

Смотрите в 20 часов 30 минут.

Подробности в видеоматериале

# Звезды # общество # Фотофакт

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