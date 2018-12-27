Сколько зарабатывают белорусские звезды на новогодних корпоративах? Анонс специального репортажа

Новости Беларуси. Белорусы только готовятся к удару калориями. Правда, вкус праздничных блюд многие уже распробовали в кругу коллег.

Новогодние корпоративы – тема специального репортажа на СТВ, который выйдет в эфир вечером 27 декабря: кто из отечественных звёзд наиболее востребован на празднике служебного веселья и завеса тайны закрытых вечеринок.

Смотрите в 20 часов 30 минут.