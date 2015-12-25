«Мы выбором имени довольны»: Ксения Бородина назвала дочь богиней

Новости России. На неделе телеведущая Ксения Бородина во второй раз стала мамой. Как стало известно, девочке дали очень редкое имя. Ксения Бородина (запись в Instagram):

Мы назвали нашу дочь Тея! Буквальный перевод имени Тея будет звучать на русском языке как прилагательное «божественная». Более литературный вариант – «подобная богам», «богиня». Для папы с мамой она точно богиня.



Ксения Бородина. Источник фото Instagram

Ксения попросила поклонников воздержаться от комментариев и в очередной раз потребовала уважительно относиться к ее личной жизни. Ксения Бородина (запись в Instagram):

Я уже видела пару-тройку смайлов на тему имени и опять советы какие-то. Ребят, это неверно, тут такой момент, это опять личное, и только родителям решать, как будут звать их ребёнка! Мы выбором имени довольны.



Ксения Бородина с мужем. Источник фото Instagram