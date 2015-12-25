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«Мы выбором имени довольны»: Ксения Бородина назвала дочь богиней

25 декабря 2015 11:41
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Новости России. На неделе телеведущая Ксения Бородина во второй раз стала мамой. Как стало известно,

девочке дали очень редкое имя.

Ксения Бородина (запись в Instagram):
Мы назвали нашу дочь Тея! Буквальный перевод имени Тея будет звучать на русском языке как прилагательное «божественная». Более литературный вариант – «подобная богам», «богиня». Для папы с мамой она точно богиня.

«Мы выбором имени довольны»: Ксения Бородина назвала дочь богиней-1


Ксения Бородина. Источник фото Instagram

Ксения попросила поклонников воздержаться от комментариев и в очередной раз

потребовала уважительно относиться к ее личной жизни.

Ксения Бородина (запись в Instagram):
Я уже видела пару-тройку смайлов на тему имени и опять советы какие-то. Ребят, это неверно, тут такой момент, это опять личное, и только родителям решать, как будут звать их ребёнка! Мы выбором имени довольны.

«Мы выбором имени довольны»: Ксения Бородина назвала дочь богиней-4


Ксения Бородина с мужем. Источник фото Instagram

Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина узаконили отношения этим летом.

У Ксении и Омара уже есть дети от предыдущих браков:

у Ксении – дочь Маруся, а у ее супруга сын Омар. 

Зевс-Персей, Оскар и Ника – это не названия древнегреческих мифов и знаменитых кинофестивалей. Это имена обычных белорусских детей. Чем руководствуются родители при выборе имени своему малышу и как ему потом с этим именем жить? Подробнее здесь

# общество # Фотофакт # Звезды # Ксения Бородина

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