«Мы выбором имени довольны»: Ксения Бородина назвала дочь богиней
Новости России. На неделе телеведущая Ксения Бородина во второй раз стала мамой. Как стало известно,
девочке дали очень редкое имя.
Ксения Бородина (запись в Instagram):
Мы назвали нашу дочь Тея! Буквальный перевод имени Тея будет звучать на русском языке как прилагательное «божественная». Более литературный вариант – «подобная богам», «богиня». Для папы с мамой она точно богиня.
Ксения Бородина. Источник фото Instagram
Ксения попросила поклонников воздержаться от комментариев и в очередной раз
потребовала уважительно относиться к ее личной жизни.
Ксения Бородина (запись в Instagram):
Я уже видела пару-тройку смайлов на тему имени и опять советы какие-то. Ребят, это неверно, тут такой момент, это опять личное, и только родителям решать, как будут звать их ребёнка! Мы выбором имени довольны.
Ксения Бородина с мужем. Источник фото Instagram
Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина узаконили отношения этим летом.
У Ксении и Омара уже есть дети от предыдущих браков:
у Ксении – дочь Маруся, а у ее супруга сын Омар.
Зевс-Персей, Оскар и Ника – это не названия древнегреческих мифов и знаменитых кинофестивалей. Это имена обычных белорусских детей. Чем руководствуются родители при выборе имени своему малышу и как ему потом с этим именем жить? Подробнее здесь.