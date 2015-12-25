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Рождественские ярмарки в Минске: представлено товаров почти на 15 млрд рублей

25 декабря 2015 10:36
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Новости Беларуси. В Минске 25 декабря стало днем рождественских ярмарок. Праздничная торговля развернулась во всех районах города.

Одна из самых масштабных площадок сегодня у «Чижовка-Арены». Здесь можно купить новогодние подарки, живую ель и продукты к праздничному столу, попробовать блины, драники и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Каждая ярмарка – что-то новое. Сюда приехало большинство организаций Потребкооперации, вывезли товара почти на 15 млрд рублей. И думаем его продать по достаточно сходной цене для того, чтобы жители Минска почувствовали, что есть праздник, что те товары, которые производятся здесь, у нас в стране, достаточно высокого качества и востребованы. Я думаю, что мы порадуем наше население организацией этого мероприятия.

# общество # Валерий Иванов # Ярмарки в Минске

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