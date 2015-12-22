«Мы приходим в себя»: Ксения Бородина стала мамой во второй раз
Новости России. 32-летняя актриса и телеведущая во второй раз стала мамой.
Девочка появилась на свет в одной из элитных московских клиник. Имя ребёнка пока не сообщается. Мать и новорождённая чувствуют себя хорошо. Об этом Ксения Бородина рассказала на своей странице в социальной сети.
«Спасибо всем за тёплые слова. Мы приходим в себя», – так подписала Бородина это фото.
В Instagram Ксения на протяжении долгого времени делилась радостями и тревогами по поводу пополнения в семье. На днях женщина поведала своим подписчикам, почему долго скрывала живот и подчеркнула, что «со временем понимаешь: сокровенным хочется делиться только с близкими».
Ксения Бородина:
Никогда не стеснялась и не отрицала тот факт, что беременна! Но не бежала рассказывать об этом и долго скрывала живот, потому что это мое личное дело! Потому что есть на свете как добрые, так и очень злые люди! И с опытом приходит понимание, что самым сокровенным хочется делиться только с близкими, а не с людьми, которые под кожу лезут. Но как только я посчитала нужным это рассказать, тут же сделала!
Ксения Бородина и Курбан Омаров
Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина узаконили отношения этим летом.
У Ксении и Омара уже есть дети от предыдущих браков: у Ксении – дочь Маруся, а у ее супруга сын Омар.
Ксения Бородина с дочерью