«Мы приходим в себя»: Ксения Бородина стала мамой во второй раз

Новости России. 32-летняя актриса и телеведущая во второй раз стала мамой.



Девочка появилась на свет в одной из элитных московских клиник. Имя ребёнка пока не сообщается. Мать и новорождённая чувствуют себя хорошо. Об этом Ксения Бородина рассказала на своей странице в социальной сети.







«Спасибо всем за тёплые слова. Мы приходим в себя», – так подписала Бородина это фото.

В Instagram Ксения на протяжении долгого времени делилась радостями и тревогами по поводу пополнения в семье. На днях женщина поведала своим подписчикам, почему долго скрывала живот и подчеркнула, что «со временем понимаешь: сокровенным хочется делиться только с близкими».