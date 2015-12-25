«Алло! Это планета Земля?»: женщина из-за ошибки астронавта приняла звонок из космоса

Новости Великобритании. Британский астронавт Тим Пик, работающий сейчас на Международной космической станции, извинился перед женщиной, которой позвонил по ошибке. На самом деле астронавт хотел дозвониться своей жене Ребекке, но попытка успехом не увенчалась.

«Алло! Это планета Земля?», – спросил Тим Пик.

Однако на том конце провода звонок приняли за розыгрыш.

Тим Пик (запись в блоге в Twitter):

Я хотел бы извиниться перед женщиной, которой я только что позвонил по ошибке и сказал: «Здравствуйте, это планета Земля?». Это не телефонный розыгрыш… Я просто ошибся номером.

Как отмечает The Telegraph, в канун Рождества Тим Пик совершил несколько неудачных звонков. Сначала он не смог поздравить свою супругу, а потом и родителей, которым в итоге оставил сообщение на автоответчик.