Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество: в Беларуси главная месса прошла в Архи-кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии

Новости Беларуси. Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество Христово. Это одна из самых главных религиозных дат.

Праздничные богослужения в нашей стране начались еще накануне поздно вечером. Главная месса, по традиции, прошла в Архи-кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии.

Рождественские литургии продолжаются и 26 декабря. Тысячи верующих приходят, чтобы помолиться о мире и любви.

Рождество – один из самых светлых праздников. Поэтому сегодня звучат только самые добрые слова и поздравления. С самого утра в Минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии проходят рождественские богослужения. Тысячи верующих приходят в храм целыми семьями, чтобы возрадоваться рождению Христа и зажечь свечи, как символ победы света над тьмой. Многие из них были и на главной, ночной мессе. Тем не менее нашли силы и время, чтобы помолится и сегодня о мире и любви.

Здесь же и прошла главная праздничная месса накануне поздно вечером, в Рождественский сочельник. Ее отслужил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Благословение получили тысячи прихожан. Архиепископ провел очередную, праздничную службу и сегодня.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви:

Праздники Рождества Христово, хоть и прошло уже две тысячи лет, всегда остаются актуальными. В этот день мы вспоминаем не только то событие, которое стало революционным, поворотным в истории человечества. Этот праздник учит нас тому, что Христос постоянно рождается, что его пришествие в этот мир динамичное. И он приходит через служение церкви. И поэтому мы опять переживаем эту радость, мы опять находимся в Вифлееме, на этот раз в нашем, белорусском, Вифлееме. И Господь со своей благодатью приходит к нам.

Между тем, нельзя не отметить праздничные украшения у католических храмов. Здесь сооружены так называемые вертепы – символические изображения хлева, в котором, согласно Евангелию, и родился Христос.

Кстати, Рождество католические верующие будут праздновать целых 8 дней. По традиции последнюю неделю уходящего года посвящают памяти великомучеников и апостолов христианской церкви. И до 1 января придерживаются достаточно строгих правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Христиан Беларуси, которые отмечают сегодня Рождество, поздравил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что «нравственные и духовные ориентиры для многих поколений наших предков были сформированы христианской верой, воплощающей высокие идеалы гуманизма, справедливости и милосердия. Великое торжество долгожданного праздника вновь, как и столетия назад, дарит радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и поступки».