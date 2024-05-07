Представители Миноблисполкома и БПЦ посетили центр соцобслуживания Смолевичского района

Акция «Подари радость ближнему» – добрая и неизменная традиция в Минской области. В этот раз гостей принимали в Центре социального обслуживания населения Смолевичского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин и митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси приехали к постояльцам центра с подарками и поздравлениями. Внимание и забота – это то, в чем сегодня нуждаются люди пожилого возраста и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Теплый и душевный разговор получился во время чаепития. Также гостей познакомили с условиями проживания в центре, уровнем медицинского обслуживания и организацией досуга.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Имея общения с людьми, которые здесь оказались в силу различных жизненных обстоятельств, мы тем самым проникаемся мыслью, как, почему это произошло, чем можно помочь, как поддержать этих людей. И порой вот это общение рождает новые мысли, подходы, а порой видим, как люди мужественно, твердо, решительно преодолевают трудности, как они имеют между собой взаимную любовь, поддержку.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома: Акция вместе с Белорусской православной церковью «Подари радость ближнему» уже четвертый год мы ее реализуем. И вы знаете, всегда это очень эмоциональные встречи. Потому что то ли это люди пожилого возраста или это молодые дети инвалиды. Всегда, знаете, может быть тезис, который уже не один раз говорил: «У этих людей ты учишься оптимизму».

Ольга Вашковская, директор Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения:

Когда к нам приезжают какие-то гости или просто приезжают концертные программы, идет это живое общение, люди потом получают такой заряд бодрости, еще два-три дня воспоминают, что у них были концерты, что к ним приезжали какие-то гости, все это обсуждается. То есть идет живое общение не только с людьми, которые приехали, но и потом еще общаются друг с другом, обсуждая вот эти все визиты

Социальному учреждению вручили сертификат на приобретение бытовой техники, пледы и сладкие пасхальные угощения. К слову, благотворительная акция создана по инициативе Миноблисполкома и Минской митрополии Белорусской православной церкви.