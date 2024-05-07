Прямой эфир

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь

07 мая 2024 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Трамвай Победы» проехал по улицам столицы. Его пассажирами стали ветераны и молодежь, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь-1

Транспорт стартовал от станции «Зеленый Луг» и проследовал по маршруту № 11. Во время движения звучали песни военных лет. Трамвай останавливался в семи точках, недалеко от которых расположены здания с памятными табличками в честь героев Великой Отечественной войны.

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь-4

На каждой из них школьники возложили цветы. А завершающей остановкой стало военное кладбище.

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь-7

Ульяна Григорьева, ученица гимназии № 23:
Для меня 9 Мая очень важный праздник. У меня прадедушка воевал. К сожалению, он умер сразу же после войны, потому что у него была пуля в ноге.

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь-10

Татьяна Нехайчик:
День Победы для меня великий праздник. Мой отец ушел и погиб при форсировании Днепра. Я еще не родилась.

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь-13

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Мы должны помнить о тех днях трагических и героических, чтобы никогда это не повторилось, чтобы молодежь знала, что та великая Победа досталась нам огромной ценой. И этого на нашей земле не должно повториться.

«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь-16

Завершилась акция митингом-реквиемом. Где все участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

# День Победы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый ветеран не останется один». В Минской области продолжается марафон поздравлений ко Дню Победы
07 мая 2024 17:46

«Каждый ветеран не останется один». В Минской области продолжается марафон поздравлений ко Дню Победы

Представители Миноблисполкома и БПЦ посетили центр соцобслуживания Смолевичского района
07 мая 2024 17:46

Представители Миноблисполкома и БПЦ посетили центр соцобслуживания Смолевичского района

Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества на 2024–2026 годы
07 мая 2024 17:39

Минск и Пекин подписали программу по развитию сотрудничества на 2024–2026 годы

К 9 Мая в Дзержинске откроют обновлённый сквер. Чем он уникален?
07 мая 2024 17:38

К 9 Мая в Дзержинске откроют обновлённый сквер. Чем он уникален?

Тематический стенд открыли на предприятии «Агат – электромеханический завод» ко Дню Победы
07 мая 2024 17:38

Тематический стенд открыли на предприятии «Агат – электромеханический завод» ко Дню Победы

Наталья Кочанова встретилась с первой белорусской женщиной-космонавтом, Героем Беларуси Мариной Василевской
07 мая 2024 17:14

Наталья Кочанова встретилась с первой белорусской женщиной-космонавтом, Героем Беларуси Мариной Василевской

Представители НАН Беларуси возложили цветы к Обелиску на 9-м километре Московского шоссе в Уручье
07 мая 2024 17:14

Представители НАН Беларуси возложили цветы к Обелиску на 9-м километре Московского шоссе в Уручье

Лукашенко: «Мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования». Детали внезапной проверки
07 мая 2024 16:53

Лукашенко: «Мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования». Детали внезапной проверки

О её целебных свойствах знали с XVI века. Почему стоит побывать на Полыковичской кринице?
07 мая 2024 15:05

О её целебных свойствах знали с XVI века. Почему стоит побывать на Полыковичской кринице?

Что посмотреть в Буйничах? Отправились на экскурсию в Могилёвский район
07 мая 2024 14:58

Что посмотреть в Буйничах? Отправились на экскурсию в Могилёвский район

Эти земли были подарены за службу российскому императору. История усадьбы Жуковских в Дашковке
07 мая 2024 14:57

Эти земли были подарены за службу российскому императору. История усадьбы Жуковских в Дашковке

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак
07 мая 2024 14:55

Как приготовить яичницу по-кабардински? Вот рецепт на завтрак