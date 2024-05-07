«Трамвай Победы» проехал по улицам Минска – его пассажирами стали ветераны и молодёжь

«Трамвай Победы» проехал по улицам столицы. Его пассажирами стали ветераны и молодежь, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Транспорт стартовал от станции «Зеленый Луг» и проследовал по маршруту № 11. Во время движения звучали песни военных лет. Трамвай останавливался в семи точках, недалеко от которых расположены здания с памятными табличками в честь героев Великой Отечественной войны.

На каждой из них школьники возложили цветы. А завершающей остановкой стало военное кладбище.

Ульяна Григорьева, ученица гимназии № 23:

Для меня 9 Мая – очень важный праздник. У меня прадедушка воевал. К сожалению, он умер сразу же после войны, потому что у него была пуля в ноге.

Татьяна Нехайчик:

День Победы для меня – великий праздник. Мой отец ушел и погиб при форсировании Днепра. Я еще не родилась.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Мы должны помнить о тех днях трагических и героических, чтобы никогда это не повторилось, чтобы молодежь знала, что та великая Победа досталась нам огромной ценой. И этого на нашей земле не должно повториться.