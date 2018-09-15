«Мы всегда мечтали о большой дружной семье»: ко Дню города в Гродно открыли дом семейного типа и детский сад

Новости Беларуси. 15 сентября Гродно отмечает юбилей. Городу исполнилось 890 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весь центр превратился в яркую праздничную площадку, а жители принимают подарки – новый детский сад и дом семейного типа. Все подробности в репортаже корреспондента Галины Буро.

В музыкальном зале уже идут занятия. Детям, да и воспитателям, не терпится опробовать всю ультрасовременную начинку их нового детского сада.

В группах – сотни развивающих игрушек, спортивный зал укомплектован тренажерами, а в бассейне – антискользящие коврики с массажным эффектом. Родители 230 детей буквально считали дни до окончания строительства этого здания.

Председатель Гродненского горисполкома: «Этот объект был нужен для микрорайона Ольшанка» Уже четвертый в молодом микрорайоне и 93-й в городе. Этот детский сад как два в одном: во многом решает проблему шаговой доступности дошкольных заведений и вопрос занятости – здесь создано свыше 70 рабочих мест.

Галина Буро, СТВ:

Ноу-хау этого детского сада – две группы кратковременного пребывания. Специалисты говорят: это удобно для женщин в декретном отпуске. На три часа мама может оставить ребенка под присмотром воспитателей и заняться своими делами. Эксперимент внедряют в новых микрорайонах.

Услуга привлекательна для многодетных мам, особенно если в семье 8 детей. Наталья и Андрей Мушинские в новом волнительном статусе родителей-воспитателей за большим столом справляют новоселье.

Им только что вручили ключ от их детского дома семейного типа. Уверены: в просторных комнатах хватит места всем – четырем своим детям и четырем приемным.

Это моя любимая уточка, она будет стоять на столе.

Маргарита раскладывает вещи в своей новой комнате. С сестрой Миланой они уже поделили столы. Уж очень не терпится девочкам поскорей переехать из приюта в любящую семью.

Наталья Мушинская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Мы всегда мечтали о большой дружной семье. Так сложилось, что мы своего первенца очень долго ждали. Годы не стоят на месте, вот таким способом мы хотели осуществить свою мечту – быть большой дружной огромной семьей.