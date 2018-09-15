Белнефтехим: с 16 сентября автомобильное топливо подорожает на 1 копейку

Новости Беларуси. С 16 сентября подорожает топливо на АЗС Беларуси. Это третье изменение цен с начала осени.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», в этот раз политика поэтапного повышения цен продолжилась из-за необходимости компенсировать увеличившиеся затраты НПЗ на приобретение углеводородного сырья.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 35 копеек,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 43 копейки,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 64 копейки,

ДТ – 1 рубль 43 копейки.

С начала года концерн по нефти и химии изменяет стоимость топлива в 15 раз.