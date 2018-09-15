«Мы очень ждали этого момента»: какие подарки получили жители Гродно в его 890-летний юбилей?

Новости Беларуси. Гродно сегодня отмечает 890-летний юбилей. Весь центр города превратится в яркую праздничную площадку, а жители принимают подарки – это новый детский сад и дом семейного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детский сад во многом решает проблему шаговой доступности дошкольных заведений и вопрос занятости – здесь создано свыше 70 рабочих мест. Ноу-хау этого детского сада – две группы кратковременного пребывания. Специалисты говорят: это удобно для женщин в декретном отпуске. На три часа мама может оставить ребенка под присмотром воспитателей и решить свои дела.

Инесса Протащик, жительница Гродно:

Мы очень ждали этого момента, потому что так хотелось не ездить куда-то далеко по всему городу. А чтоб твой ребенок был рядом. Чтоб ты его утром одел – и рядышком садик. Мы очень рады, правда, что у нас здесь появился в новом районе еще один садик.

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

Этот объект был нужен для микрорайона Ольшанка. Это густонаселенный район. Планируем в следующем году похожий проект. Он достаточно удобный, достаточно уже апробирован для воспитания детей в таких детских садах. Мы обязательно в следующем году тоже построим.