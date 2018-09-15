«30 дней какого-то бесконечного драйва»: белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолёте

Новости Беларуси. 30 тысяч километров и месяц в пути. Белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 100 часов и 28 тысяч километров. Два пилота готовятся совершить первую белорусскую авиакругосветку

15 сентября их мини-лайнер приземлился на аэродроме Липки. На родной земле экипаж встречали родственники, друзья и, конечно же, журналисты.

Напоминаем: в середине августа Андрей Борисевич и Александр Центер стали первыми белорусами, которые решились облететь земной шар. Во время кругосветки они посетили 10 стран. Как отмечают сами пилоты, особых трудностей во время путешествия не было. Самые опасные места, а именно Атлантику, Аляску и Чукотку, они пролетели без происшествий.

Александр Центер, пилот:

30 дней какого-то бесконечного драйва. Это два огромных телевизора слева и справа: у меня левое окно, у Андрея – правое окно. Самая красивая, конечно, наша страна. Без всякого преувеличения, она действительно красивая.

Вот мы летели сегодня из Гродно до «Минск-2», и я Андрею говорю: «Слушай, смотри, как здорово. Смотри, как красиво!» Над Неманом летели. Она действительно очень красивая.