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«30 дней какого-то бесконечного драйва»: белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолёте

15 сентября 2018 17:27
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Новости Беларуси. 30 тысяч километров и месяц в пути. Белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«30 дней какого-то бесконечного драйва»: белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолёте-1

15 сентября их мини-лайнер приземлился на аэродроме Липки. На родной земле экипаж встречали родственники, друзья и, конечно же, журналисты.

«30 дней какого-то бесконечного драйва»: белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолёте-4

Напоминаем: в середине августа Андрей Борисевич и Александр Центер стали первыми белорусами, которые решились облететь земной шар. Во время кругосветки они посетили 10 стран. Как отмечают сами пилоты, особых трудностей во время путешествия не было. Самые опасные места, а именно Атлантику, Аляску и Чукотку, они пролетели без происшествий.

«30 дней какого-то бесконечного драйва»: белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолёте-7

Александр Центер, пилот:
30 дней какого-то бесконечного драйва. Это два огромных телевизора слева и справа: у меня левое окно, у Андрея – правое окно. Самая красивая, конечно, наша страна. Без всякого преувеличения, она действительно красивая.

«30 дней какого-то бесконечного драйва»: белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолёте-10

Вот мы летели сегодня из Гродно до «Минск-2», и я Андрею говорю: «Слушай, смотри, как здорово. Смотри, как красиво!» Над Неманом летели. Она действительно очень красивая.

«30 дней какого-то бесконечного драйва»: белорусские пилоты завершили кругосветное путешествие на одномоторном самолёте-13

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Путешественники уверены: их инициатива показала готовность Беларуси участвовать в авиационной жизни мирового сообщества. Это своеобразное приглашение для иностранных пилотов посетить нашу страну. В планах экипажа совершить еще один полет вокруг Земли.

# Авиация # общество # Александр Центер # Фотофакт

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