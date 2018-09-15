Участники «H.O.G. Rally Minsk»: Мы все первый раз видим Минск. Все супер

Новости Беларуси. Беларусь объединяет друзей с Запада и Востока – это еще раз наглядно демонстрирует мотофестиваль «H.O.G. Rally Minsk», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растущее количество участников встречи говорит о том, что путь для этого выбран правильный. Такое мнение высказал помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Впрочем, не только он сегодня был на байке. Закрытие мотосезона в Минске собрало порядка 7000 участников из 17 стран. Все подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, СТВ:

Пожалуй, такое количество байков и байкеров в центре Минска можно наблюдать всего лишь дважды в год: во время открытия и закрытия мотосезона. Поражает не только количество и разнообразие моделей мотоциклов, представленных здесь, на площадке у Дворца спорта, но и география. В Минск съехались участники из 17 стран мира, притом представлены в этом году даже такие экзотические страны как Куба или Саудовская Аравия.

Разные национальности, профессии, языки – но всех этих людей сегодня объединила любовь к мотоциклам. О сплоченном мотоциклетном братстве ходят легенды, которые подтверждаются на практике: ради встречи с единомышленниками Омару пришлось преодолеть неблизкий путь из Саудовской Аравии.

Закрывать сезон в Минске он будет седлая своего железного коня.

Еще один обязательный пункт программы закрытия мотосезона в Беларуси – встреча у Кургана Славы, после которой шумная колона из более чем 7000 байкеров проезжает по главным проспектам столицы, чтобы даже далекие от байк-движения могли их услышать и рассмотреть во всей красе.

Колонну традиционно сопровождает служба эскортирования спецподразделения «Стрела».

Их знакомство началось с байка. Теперь железных коней у четы Мартыновых из России четыре. Золотой харлей – самый любимый. Полмиллиона километров – за 40 лет совместной жизни они исколесили почти весь мир исключительно на двух колесах. Так и сейчас примчались в Минск прямиком с Хорватского побережья.

– Припороли на одном дыхании, можно сказать. Вот приехали – видите, сразу в колонну мотоцикл весь в комарах, даже помыть не успели.

– Бросили морской берег и приехали сюда.

– У меня два мотоцикла для комфортного путешествия с женой.

– Праздничные!

– Праздничные, так сказать на выход. Вот мы на выход и вышли.

­– Вечерний вариант (смеется).

Без рук и на одном колесе, буквально танцуя посреди проспекта Победителей – когда еще вы увидите такое?

Повторять, конечно, не стоит – ведь все это показательные выступления в исполнении профессионалов.

Но вне праздника такие «па» не поощряются – об этом в очередной раз напомнил министр внутренних дел Игорь Шуневич. Он, к слову, тоже не раз признавался в любви к двухколесному транспорту. Игорь Шуневич: «Культура вождения, культура пользования мототранспортом повышается»

Стальные кони, конечно, ассоциируются прежде всего с брутальными мужчинами. Но все чаще дамы меняют статус пассажира.

Агнешка Козубик, байкер (Польша):

Я на байке пять лет. Я была во многих местах в Италии, Швейцарии, Австрии, Словакии, Чехии. Из Польши приехали 20 человек. Мы все первый раз видим Минск. Все супер.

Дождь, который зарядил в полдень, препятствием для праздника не стал. Байкеры люди подготовленные – от ветра защищают косухи, от дождя – шлемы, согревают – танцы.