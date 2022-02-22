Каждую третью субботу. Какие профориентационные занятия проводят для учеников в мядельской школе?

Новости Беларуси. Помочь ребятам выбрать будущую профессию и раскрыть таланты. Для этого в школах Минской области проходят профориентационные занятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их главная задача – показать особенности разных специальностей и перспективы, чтобы выпускники целенаправленно получали профессиональную подготовку и в дальнейшем могли себя реализовать в жизни. Подробнее – Юлия Прима.

Определиться с будущей профессией – одно из самых важных и сложных решений в жизни каждого человека. Однако не всем этот выбор дается легко. И здесь на помощь приходят профориентационные занятия. Они есть в каждой школе.