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Каждую третью субботу. Какие профориентационные занятия проводят для учеников в мядельской школе?

22 февраля 2022 13:59
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Новости Беларуси. Помочь ребятам выбрать будущую профессию и раскрыть таланты. Для этого в школах Минской области проходят профориентационные занятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их главная задача – показать особенности разных специальностей и перспективы, чтобы выпускники целенаправленно получали профессиональную подготовку и в дальнейшем могли себя реализовать в жизни.

Подробнее – Юлия Прима.

Каждую третью субботу. Какие профориентационные занятия проводят для учеников в мядельской школе?-1

Определиться с будущей профессией – одно из самых важных и сложных решений в жизни каждого человека. Однако не всем этот выбор дается легко. И здесь на помощь приходят профориентационные занятия. Они есть в каждой школе.

Каждую третью субботу. Какие профориентационные занятия проводят для учеников в мядельской школе?-4

Виталий Мацкевич, ученик мядельской гимназии-интерната:
Нужно выбирать свою профессию к окончанию школы. Все-таки мы должны определиться. Такие мероприятия помогают выбрать наш будущий путь.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Юлия Прима # Виталий Мацкевич # Екатерина Климович # Павел Климович # Анастасия Якубовская # Наталья Шестакович # Фотофакт

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