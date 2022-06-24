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«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности

24 июня 2022 16:42
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Новости Беларуси. Женщины и бизнес. Развитие такого вида предпринимательства 24 июня обсудили активистки Белорусского союза женщин в ходе круглого стола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности-1

Стимулирование деловой активности среди представительниц прекрасного пола – одно из приоритетных направлений в работе Белорусского союза женщин. Различные инструменты поддержки рассматривают с участием специалистов в этой области: представителей бизнеса, госорганов, общественных и международных организаций.

«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности-4

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
На сегодня очень важна правовая грамотность и предоставление информации о возможности развития собственного бизнеса. Почему женщины? Потому что Белорусский союз женщин, естественно, мы должны поддерживать именно женщин и женское предпринимательство.

Почему девушки делают выбор в пользу собственного дела? Подробнее здесь.

# Женщины Беларуси # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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