«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности

Новости Беларуси. Женщины и бизнес. Развитие такого вида предпринимательства 24 июня обсудили активистки Белорусского союза женщин в ходе круглого стола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стимулирование деловой активности среди представительниц прекрасного пола – одно из приоритетных направлений в работе Белорусского союза женщин. Различные инструменты поддержки рассматривают с участием специалистов в этой области: представителей бизнеса, госорганов, общественных и международных организаций.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

На сегодня очень важна правовая грамотность и предоставление информации о возможности развития собственного бизнеса. Почему женщины? Потому что Белорусский союз женщин, естественно, мы должны поддерживать именно женщин и женское предпринимательство.