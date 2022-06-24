Прямой эфир

Найти себя в бизнесе. Почему девушки делают выбор в пользу собственного дела?

24 июня 2022 16:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женщины и бизнес. Развитие такого вида предпринимательства 24 июня обсудили активистки Белорусского союза женщин в ходе круглого стола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найти себя в бизнесе. Почему девушки делают выбор в пользу собственного дела?-1

Дмитрий Романовский, представитель банка:
Даже в сегодняшних непростых условиях мы постоянно подчеркиваем, что мы ни на шажок не отступаем от курса и женскому предпринимательству в банке быть.

Найти себя в бизнесе. Почему девушки делают выбор в пользу собственного дела?-4

Виктория Борисевич, представитель банка:
Женское сообщество достаточно активное, и оно было таким всегда. Сейчас еще больше дороги раскрыты, еще больше возможностей, инструментов для реализации себя в бизнесе, социальных проектах, творческих. И, наверное, для женщин это та движущая сила, которая может вести бизнес самостоятельно, а может, стать той поддержкой, которая поможет развиваться и двигаться бизнесу в лице мужчин.

«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности. Подробнее здесь.

Найти себя в бизнесе. Почему девушки делают выбор в пользу собственного дела?-7

Найти себя в бизнесе. Все чаще женщины делают выбор в пользу собственного дела. Поддерживают данную инициативу и белорусские банки, предлагая бизнес-леди определенные финансовые программы лояльности.

# Женщины Беларуси # общество # Дмитрий Романовский # Виктория Борисевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности
24 июня 2022 16:42

«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности

Лискович о безопасности в «Поезде Памяти»: на каждом пункте пребывания работает бригада скорой и службы безопасности
24 июня 2022 16:40

Лискович о безопасности в «Поезде Памяти»: на каждом пункте пребывания работает бригада скорой и службы безопасности

Только собственным участием можно воспитывать патриотизм. Зачем белорусским студентам молодёжная стройка в Хатыни?
24 июня 2022 16:40

Только собственным участием можно воспитывать патриотизм. Зачем белорусским студентам молодёжная стройка в Хатыни?