Найти себя в бизнесе. Почему девушки делают выбор в пользу собственного дела?

Новости Беларуси. Женщины и бизнес. Развитие такого вида предпринимательства 24 июня обсудили активистки Белорусского союза женщин в ходе круглого стола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Женщины и бизнес. Развитие такого вида предпринимательства 24 июня обсудили активистки Белорусского союза женщин в ходе круглого стола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Романовский, представитель банка:
Даже в сегодняшних непростых условиях мы постоянно подчеркиваем, что мы ни на шажок не отступаем от курса и женскому предпринимательству в банке быть.
Виктория Борисевич, представитель банка:
Женское сообщество достаточно активное, и оно было таким всегда. Сейчас еще больше дороги раскрыты, еще больше возможностей, инструментов для реализации себя в бизнесе, социальных проектах, творческих. И, наверное, для женщин это та движущая сила, которая может вести бизнес самостоятельно, а может, стать той поддержкой, которая поможет развиваться и двигаться бизнесу в лице мужчин.
«Очень важна правовая грамотность». Елена Богдан о женской деловой активности. Подробнее здесь.
Найти себя в бизнесе. Все чаще женщины делают выбор в пользу собственного дела. Поддерживают данную инициативу и белорусские банки, предлагая бизнес-леди определенные финансовые программы лояльности.