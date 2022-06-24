Найти себя в бизнесе. Почему девушки делают выбор в пользу собственного дела?

Дмитрий Романовский, представитель банка: Даже в сегодняшних непростых условиях мы постоянно подчеркиваем, что мы ни на шажок не отступаем от курса и женскому предпринимательству в банке быть.

Виктория Борисевич, представитель банка:

Женское сообщество достаточно активное, и оно было таким всегда. Сейчас еще больше дороги раскрыты, еще больше возможностей, инструментов для реализации себя в бизнесе, социальных проектах, творческих. И, наверное, для женщин это та движущая сила, которая может вести бизнес самостоятельно, а может, стать той поддержкой, которая поможет развиваться и двигаться бизнесу в лице мужчин.