«Мы вложили всё в графику». Узнали, как украсят Минск ко Дню города

Новости Беларуси. Флаги, тематические панно и масштабная конструкция: 8-метровые бигстенды с праздничной датой. Минск готовится к 955-летию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Флаги, тематические панно и масштабная конструкция: 8-метровые бигстенды с праздничной датой. Минск готовится к 955-летию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основные мероприятия развернутся у Ратуши и возле Дворца спорта. Здесь разместятся праздничные локации и появятся флаговые конструкции. Основным для декора выбран голубой цвет как символ неба. Появятся и кленовые листья как предвестники скорой осени. На баннерах и конструкциях будут размещены изображения самых узнаваемых и известных достопримечательностей города. Праздничный облик обретут и колонны Ратуши. А квинтэссенцией станет конструкция «Талисман».
Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:
Мы вложили все в графику: старый Минск, древний Минск, современный Минск. И, соответственно, разукрасили очень интересными, живыми, жизнеутверждающими цветами. Сегодня уже эскизы есть, эскизы согласованы, и начинается уже непосредственно производство всей наружной рекламы, касающейся этих праздников.
Сцена и тематические украшения появятся в каждом районе города. На всех площадках пройдет праздничная программа. Сейчас ее оттачивают. А еще каждый район столицы подготовил любимому городу подарок.