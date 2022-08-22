«Мы вложили всё в графику». Узнали, как украсят Минск ко Дню города

Новости Беларуси. Флаги, тематические панно и масштабная конструкция: 8-метровые бигстенды с праздничной датой. Минск готовится к 955-летию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные мероприятия развернутся у Ратуши и возле Дворца спорта. Здесь разместятся праздничные локации и появятся флаговые конструкции. Основным для декора выбран голубой цвет как символ неба. Появятся и кленовые листья как предвестники скорой осени. На баннерах и конструкциях будут размещены изображения самых узнаваемых и известных достопримечательностей города. Праздничный облик обретут и колонны Ратуши. А квинтэссенцией станет конструкция «Талисман».

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:

Мы вложили все в графику: старый Минск, древний Минск, современный Минск. И, соответственно, разукрасили очень интересными, живыми, жизнеутверждающими цветами. Сегодня уже эскизы есть, эскизы согласованы, и начинается уже непосредственно производство всей наружной рекламы, касающейся этих праздников.