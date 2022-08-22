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«Мы вложили всё в графику». Узнали, как украсят Минск ко Дню города

22 августа 2022 14:41
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Новости Беларуси. Флаги, тематические панно и масштабная конструкция: 8-метровые бигстенды с праздничной датой. Минск готовится к 955-летию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Мы вложили всё в графику». Узнали, как украсят Минск ко Дню города-1

Основные мероприятия развернутся у Ратуши и возле Дворца спорта. Здесь разместятся праздничные локации и появятся флаговые конструкции. Основным для декора выбран голубой цвет как символ неба. Появятся и кленовые листья как предвестники скорой осени. На баннерах и конструкциях будут размещены изображения самых узнаваемых и известных достопримечательностей города. Праздничный облик обретут и колонны Ратуши. А квинтэссенцией станет конструкция «Талисман».  

«Мы вложили всё в графику». Узнали, как украсят Минск ко Дню города-4

Татьяна Калитина, директор ГП «Минскреклама»:  
Мы вложили все в графику: старый Минск, древний Минск, современный Минск. И, соответственно, разукрасили очень интересными, живыми, жизнеутверждающими цветами. Сегодня уже эскизы есть, эскизы согласованы, и начинается уже непосредственно производство всей наружной рекламы, касающейся этих праздников.  

«Мы вложили всё в графику». Узнали, как украсят Минск ко Дню города-7

Сцена и тематические украшения появятся в каждом районе города. На всех площадках пройдет праздничная программа. Сейчас ее оттачивают. А еще каждый район столицы подготовил любимому городу подарок.  

# День города в Минске # общество # Татьяна Калитина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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