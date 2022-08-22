Когда стоит выкапывать картофель, а в какое время лучше отказаться от посевов? Сверяем планы с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать август? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

22, 23 и 24 августа рекомендуются посадка холодостойких зеленных культур, посев редиса, дайкона, редьки, салата, шпината, укропа, сбор урожая овощей, минеральная и органическая подкормка, полив, борьба с вредителями, в том числе и с подземными. А вот опрыскивать растения ядохимикатами не рекомендуется.