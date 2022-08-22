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Когда стоит выкапывать картофель, а в какое время лучше отказаться от посевов? Сверяем планы с лунным календарём

22 августа 2022 11:14
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать август? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

Когда стоит выкапывать картофель, а в какое время лучше отказаться от посевов? Сверяем планы с лунным календарём-1

22, 23 и 24 августа рекомендуются посадка холодостойких зеленных культур, посев редиса, дайкона, редьки, салата, шпината, укропа, сбор урожая овощей, минеральная и органическая подкормка, полив, борьба с вредителями, в том числе и с подземными. А вот опрыскивать растения ядохимикатами не рекомендуется.  

Когда стоит выкапывать картофель, а в какое время лучше отказаться от посевов? Сверяем планы с лунным календарём-4

25 августа можно выкапывать картофель. От посевов и посадок лучше отказаться.  

Когда стоит выкапывать картофель, а в какое время лучше отказаться от посевов? Сверяем планы с лунным календарём-7

26 августа растения крайне уязвимы, поэтому календарь не рекомендует работать в саду и огороде в этот день.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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