Прямой эфир

Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо

22 августа 2022 11:32
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим курочкину кашу из детства. Перед тем, как приступим к готовке, разогреваем сковородку.

Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо-1

Начинаем с чеснока. Немного придавим, чтобы было легче чистить. Сразу очень легко снимается кожура. Надавливаем и рубим. Немного придавленный чеснок отдает больше сока и аромата.

Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо-4

Чеснок подготовлен. Берем растительное масло, затем сливочное, чтобы масло не горело. Сковородка разогрелась, и мы очень быстро добавляем ингредиенты – это чеснок и свежий тимьян. Сливочное масло с чесноком и тимьяном – запах невероятный.

Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо-7

Чесноку нужно буквально полминуты, и мы сразу добавляем лисички. Для того чтобы грибы обжарились, не нужно сразу вываливать большое количество на сковородку. Тогда они будут не тушиться, а именно жариться.

Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо-10

Грибы обжарились, и теперь добавляем пшено. Тщательно перемешиваем, нужно смешать все ароматы. Добавляем воду на сантиметр выше уровня каши. Сразу присолим морской солью. На приготовление каши уйдет 20 минут.

Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо-13

Пшено с лисичками готово. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Добавим сливочное масло прямо в сковородку.

Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо-16

Сервируем наш завтрак. Медленные углеводы в пшене и белок из грибов дадут вам насыщение на целый день. Каша с лисичками засервирована. Присыпем морской солью для текстуры.

Завтрак готов. Пока идет сезон лисичек, обязательно попробуйте это сочетание.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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