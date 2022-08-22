Пшённая каша с лисичками. Рассказываем, как приготовить это вкусное и сытное блюдо

Лена Климук, кулинар:
Приготовим курочкину кашу из детства. Перед тем, как приступим к готовке, разогреваем сковородку.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим курочкину кашу из детства. Перед тем, как приступим к готовке, разогреваем сковородку.
Начинаем с чеснока. Немного придавим, чтобы было легче чистить. Сразу очень легко снимается кожура. Надавливаем и рубим. Немного придавленный чеснок отдает больше сока и аромата.
Чеснок подготовлен. Берем растительное масло, затем сливочное, чтобы масло не горело. Сковородка разогрелась, и мы очень быстро добавляем ингредиенты – это чеснок и свежий тимьян. Сливочное масло с чесноком и тимьяном – запах невероятный.
Чесноку нужно буквально полминуты, и мы сразу добавляем лисички. Для того чтобы грибы обжарились, не нужно сразу вываливать большое количество на сковородку. Тогда они будут не тушиться, а именно жариться.
Грибы обжарились, и теперь добавляем пшено. Тщательно перемешиваем, нужно смешать все ароматы. Добавляем воду на сантиметр выше уровня каши. Сразу присолим морской солью. На приготовление каши уйдет 20 минут.
Пшено с лисичками готово. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Добавим сливочное масло прямо в сковородку.
Сервируем наш завтрак. Медленные углеводы в пшене и белок из грибов дадут вам насыщение на целый день. Каша с лисичками засервирована. Присыпем морской солью для текстуры.
Завтрак готов. Пока идет сезон лисичек, обязательно попробуйте это сочетание.