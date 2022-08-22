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Представитель Нижегородской области: на полках в России большое количество подделок под белорусскую продукцию

22 августа 2022 14:18
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Новости Беларуси. В условиях санкционного давления регионы Беларуси и России укрепляют сотрудничество. В эти дни представители деловых кругов Нижегородской области изучают экономический потенциал Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Нижегородской области: на полках в России большое количество подделок под белорусскую продукцию-1

Знакомство начали с Хойникского района, значительно пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Благодаря государственной программе по преодолению последствий катастрофы здесь открываются новые производства и фермы, а люди научились выпускать чистую и качественную продукцию. На полесском участке молокоперерабатывающего предприятия в сутки производят 12 тонн сыра и до 500 тонн сыворотки, которые реализуют в Беларуси и за рубежом. Гости признали, что белорусские бренды на их рынке знают и ценят, однако торговля через посредников чревата контрафактной продукцией на столах россиян.

Представитель Нижегородской области: на полках в России большое количество подделок под белорусскую продукцию-4

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси:
К сожалению, на полках в России большое количество контрафакта – подделки под белорусскую продукцию. Это связано с тем, что традиционно белорусские продукты россияне воспринимают как 100 % качественные. Высочайший уровень доверия и высокий запрос на все белорусское. Бороться можно только, безусловно, законными путями, то есть применяя во взаимодействии с надзорными, контрольными органами.

Представитель Нижегородской области: на полках в России большое количество подделок под белорусскую продукцию-7

Среди импортозамещающей продукции от Хойникского района не только пармезан и грюйер. Регион признан лучшим в Гомельской области для ведения бизнеса. Сегодня на его территории работает более 100 предприятий, а также около 300 индивидуальных предпринимателей.

# Беларусь-Россия # общество # Андрей Дудкин # Фотофакт

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