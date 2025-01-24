«Каждое время требует своих людей». Пустовой рассказал, как изменились белорусские медиа с 2020 года

Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов:

Насчет людей под задачи, этому меня научили в Академии управления, которую второй раз недавно закончил, то есть получил новые компетенции, новый багаж знаний. Спасибо. Ведь знаете, человек, может, в 2020 году должен был отработать так повестку, в 2025-м надо совсем по-другому общаться с людьми, работать и так далее, в разных сферах и в разных областях. И сейчас новая эпоха, вот буквально на днях Президент подписал указ о пятилетке качества. Это говорит о том, что нам надо будет прыгнуть выше своей головы. Мы достигли уровня, надо еще выше. А когда задачи меняются, необходимо исполнять. То есть сам Президент стоит твердо на своих ногах на родной земле. Каждое время требует своих людей. Сначала надо было сохранить страну, отвести, как вы сказали, по тонкому льду от пропасти. Надо была жесткая регламентация всего, чтобы страну не разобрали по частям, побороть бандитизм и так далее.

Сейчас же мы, чтобы сохранить свое лицо, о нас знают, о нас говорят, сейчас на нас смотрят как на равных. Поэтому санкции, прежде всего, потому что видят в нас конкурентов. Сейчас у нас уже борьба не с внутренними преступниками, а с экспертами, которые принадлежат к мировым фабрикам мыслей западного мира. То есть против нас воюют смыслами сейчас. И заодно пугают милитаризацией наших границ наши партнеры и бывшие друзья. Поэтому новые задачи. И надо всегда работать над собой, чтобы соответствовать этим задачам.