Депутат Пустовой: самое крепкое рукопожатие в Европе у нашего Президента. Мы всегда готовы к сотрудничеству

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Вы пишете, наводить мосты сотрудничества – историческая миссия Беларуси. А вам не кажется, что слишком часто нас «кусают» за нашу протянутую руку дружбы и партнерства? Может, хватит протягивать ее недостойным или нужно действовать наоборот?

Евгений Пустовой, депутат Минского городского Совета депутатов:

Вопрос глубинный, большие смыслы сейчас. Значит, первое, мост дружбы. Да, так случилось, что даже когда просвещенная Европа выгоняла от себя древнейший народ евреев, белорусы приняли на нашей территории. Татарам здесь тоже удобно. Заедьте в Ивье и увидите, что такое настоящая демократия и архитектура миролюбия. С самых высоких этажей брюссельских офисов вы этого не увидите. Просто в Ивье заедьте, да в любой райцентр Беларуси, где колоколами перезваниваются между собой храмы и костелы, а наш родной Минск… Это вообще картина. Мы говорим, русский мир, западный мир, давайте думать о белорусском мире. Не в том смысле, что только состояние, а вообще как про олицетворение государственности, когда собор на Немиге перезванивается колоколами с костелом Девы Марии, потом отсчитывается время на Минской ратуше. Вот это главная задача Беларуси – показать другому миру, как можно спокойно евреям и мусульманам ходить по одной улице и часто за одним столом сидеть. Это Беларусь.

А насчет протянем руку, мы всегда протянем, всему миру. И есть те, кто не кусают. Мы будем всегда с открытым сердцем, открытой ладонью, ничего за пазухой не держа, но понимая, что надо, если что, ответить. И, как сказал уже не один эксперт и даже медийные люди, что самое крепкое рукопожатие в Европе у нашего Президента. Мы всегда готовы к сотрудничеству, к диалогу. Главное, что в наших интересах.