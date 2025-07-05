Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира

В поединке третьего круга первая ракетка мира в двух сетах одолела представительницу Великобритании Эмму Радукану. Белоруска сражалась против серьезной соперницы на фоне трибун, которые активно поддерживали свою соотечественницу. Характер и опыт помогли нашей спортсменке вырвать партию на тайбрейке – 7:6. Второй сет также не без труда, но Арина выиграла – 6:4.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Вот это атмосфера. Уши до сих пор болят. Было очень громко. Каждый раз, когда поддерживали Радукану, я говорила себе – притворись, что болеют за тебя. Она показала невероятный теннис. Эмма очень сильно меня напрягла. Я боролась за каждый мяч, как сумасшедшая. Рада видеть, что она здорова и возвращается в форму. Уверена, что она вернется в топ-10.

В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс. Сегодня, 5 июля, в парном разряде продолжает выступление и наша Ирина Шиманович. В дуэте с Анастасией Детюк из Чехии в поединке 1/16 финала в эти минуты она встречается с венгерско-российким тандемом Столар/Хромачева.