«Торпедо-БеАЗ» разгромило «Молодечно», а «Ислочь» проиграла «Неману» – ЧБ по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу накануне состоялись три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Жодино местное «Торпедо-БеАЗ» разгромило «Молодечно» – 4:1. Дубль оформил Максим Скавыш. Брестское «Динамо» на домашнем поле одержало уверенную победу над «Слуцком» со счетом 3:0. В заключительном поединке дня гродненский «Неман» был сильней «Ислочи» – 2:0. Сегодня, 5 июля, пройдут еще три матча 15-го тура: «Сморгонь» примет «Гомель», «Витебск» отправится в гости к мозырской «Славии», а БАТЭ сыграет с «Минском».