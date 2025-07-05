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«Заперт внутри себя». Как распознать первые симптомы аутизма у ребёнка и что с этим делать?

05 июля 2025 11:48
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Как известно, помимо учреждений здравоохранения, существуют в нашей стране и благотворительные организации, которые готовы прийти на помощь детям с аутизмом и их родителям. И одна из них – это благотворительное общественное объединение поддержки детей с аутизмом «Другое детство». 

В гостях у «Нового утра» председатель правления объединения Ирина Шадурская.

«Заперт внутри себя». Как распознать первые симптомы аутизма у ребёнка и что с этим делать?-2

Аутизм – это такое многогранное заболевание, которое на самом деле непросто распознать. На что стоит обратить внимание, в каком возрасте, чтобы не упустить момент?

Ирина Шадурская, председатель благотворительного общественного объединения поддержки детей с аутизмом «Другое детство»:
Обратить внимание стоит на то, как ребенок развивается. Хочет ли он играть? Хочет ли он общаться со сверстниками? Смотрит ли он в глаза? Существует ли у него указательный жест, наш привычный? Это при аутизме один из первых симптомов – отсутствие указательного жеста. А зачастую маленькие дети приходят на кухню, хотят печенье и просто плачут, потому что не могут показать. 

Бывает такая зацикленная игра, когда ребенок берет однотипные игрушки и выставляет в один ряд. Эти наши рядочки при аутизме – один из первых симптомов. Мы с вами сейчас общаемся, у нас включен аутистический спектр. Он у нас работает, мы общаемся. У этих ребят он несколько выключен. У кого-то больше, у кого-то в меньшей степени. То есть ребенок получается как заперт внутри себя.

Есть еще один из таких распространенных симптомов у детей, когда у них происходит задержка развития речи. Это правда или нет?

Ирина Шадурская:
Да, очень часто дети с аутизмом не говорят совсем либо говорят очень ограниченно, очень поздно начинают говорить. И затруднительно в любом возрасте. 

Даже когда ребенок прошел многочисленное обучения, то есть родители отвели его ко всевозможным специалистам, все равно даже во взрослой жизни речь будет ограничена. Но это не у всех так.

Аутизм очень-очень разнообразно проявляется. Даже есть такая поговорка среди специалистов: если вы знаете одного человека с аутизмом, вы знаете только одного человека с аутизмом.

Подробнее в видео.

# Дети # Здоровье

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