«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Путин пригласил всех лидеров Содружества в Мариинский театр. «Давали» «Щелкунчика». Искусство, как известно, объединят.