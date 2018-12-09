«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Владимир Путин пригласил всех лидеров Содружества в Мариинский театр. «Давали» «Щелкунчика». Искусство, как известно, объединят.
Вот и Александр Лукашенко, общаясь со зрителями, отметит, что в Санкт-Петербурге чувствует себя как дома.
Александр Григорьевич, здравствуйте!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы живете здесь? Или вы не здесь живете? Мы тоже в гостях, но как дома!
От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ