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«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре

09 декабря 2018 17:11
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Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Путин пригласил всех лидеров Содружества в Мариинский театр. «Давали» «Щелкунчика». Искусство, как известно, объединят.

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре -1

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре -3

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре -5

Вот и Александр Лукашенко, общаясь со зрителями, отметит, что в Санкт-Петербурге чувствует себя как дома.

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре -8

Александр Григорьевич, здравствуйте!

«Мы тоже в гостях, но как дома!» Александр Лукашенко пообщался с белорусами в Мариинском театре -11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как вы живете здесь? Или вы не здесь живете? Мы тоже в гостях, но как дома!

От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ

# Театр # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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