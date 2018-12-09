Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

У нас несколько важных вех запланировано до конца этой пятилетки – 2019-2020 годы. Это и Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, и новый вариант Общегосударственной автоматизированной информационной системы. То есть тех инфраструктурных элементов, которые позволяют всю необходимую информацию собрать и соединить воедино, чтобы получить административную процедуру. Нельзя сказать, что 100 % услуг к концу 2020 года будут уже проактивные. Но какие-то мы наверняка увидим.

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система – это идентификационная карта белоруса, по сути дела аналог паспорта. Просто в виде карточки, которая, кстати, является носителем электронной цифровой подписи, что сразу дает людям ключ к большому количеству различных цифровых возможностей.

Просто представьте себе, что чисто технически выпустить и выдать каждому человеку эту карту – это достаточно серьезные организационные усилия. И они, понятно, произойдут не за день и не за два.