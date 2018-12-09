Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране

Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.
Новости Беларуси. Интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко.
Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
У нас несколько важных вех запланировано до конца этой пятилетки – 2019-2020 годы. Это и Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, и новый вариант Общегосударственной автоматизированной информационной системы. То есть тех инфраструктурных элементов, которые позволяют всю необходимую информацию собрать и соединить воедино, чтобы получить административную процедуру. Нельзя сказать, что 100 % услуг к концу 2020 года будут уже проактивные. Но какие-то мы наверняка увидим.
Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система – это идентификационная карта белоруса, по сути дела аналог паспорта. Просто в виде карточки, которая, кстати, является носителем электронной цифровой подписи, что сразу дает людям ключ к большому количеству различных цифровых возможностей.
Просто представьте себе, что чисто технически выпустить и выдать каждому человеку эту карту – это достаточно серьезные организационные усилия. И они, понятно, произойдут не за день и не за два.
Юлия Огнева:
Несколько раз уже переносили сроки выпуска. Когда?
Дмитрий Шедко:
Мы рассчитываем, что все работы будут сделаны в 2019 году, и мы сможем начать выдавать первые электронные карты. Безусловно, это будет делаться на основании заявления человека. То есть человек, который вновь обращается за паспортом, который приходит за обменом паспорта, либо для тех желающих, которые хотят свой бумажный поменять на более модный, красивый, компактный, удобный электронный.
Юлия Огнева:
Интересно, кто получит первый электронный паспорт?
Дмитрий Шедко:
Я думаю, что можно записываться в очередь. Желающие есть.
Юлия Огнева:
Уже есть? Я, если что, тоже в очереди.
Больше подробностей интервью с с первым заместителем министра связи и информатизации здесь.