Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Интервью с первым заместителем министра связи и информатизации

Новости Беларуси. Один из вопросов саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге – цифровая трансформация. Перспективы перехода на «цифру» видят все лидеры «пятерки». А вот успех в общем начинании во многом зависит от того, насколько в этой сфере продвинулась каждая из стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь, без сомнения, на лидирующих позициях. Причем как в законодательстве, так и в практическом плане. Ожидается, что только экспорт резидентов Парка высоких технологий по итогу 2018 года составит около 1,5 миллиардов долларов. Значительно мы продвинулись и в создании электронного правительства – системы госуправления, основанной на автоматизации управленческих процессов.

На каком этапе создания электронного правительства находимся сейчас? Что сдерживает развитие? Когда будет выдан первый белорусский электронный паспорт? Об этом и не только – в интервью программы «Неделя» с первым заместителем министра связи и информатизации Дмитрием Шедко. Что такое проактивное правительство и как оно должно работать в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Шедко Дмитрий Шедко рассказал, когда белорусы получат ID-карты и на каком уровне электронное правительство в нашей стране Юлия Огнева, СТВ:

Задачи вашего министерства не ограничиваются, понятное дело, построением электронного правительства. Цитирую: «Создать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом».

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Да. Это огромная задача. Сейчас мы как раз занимаемся этим в плотном контакте с отраслевыми ведомствами, потому что экономику страны перевести на цифровые рельсы – это колоссальный труд. Он требует, во-первых, серьезного знания теории и очень больших практических усилий. Надо сказать, что во многих сферах очень многое уже сделано. Мы одну из своих задач видим ровно в следующем: найти вот этот правильный, положительный опыт, best practices, и этот опыт перенести на предприятия, которые существуют. Банк типовых решений – когда мы, условно говоря, берем сельскохозяйственное предприятие, транспортное предприятие или, например, предприятие в сфере ЖКХ, которые, если посмотреть между районами, разница в организации работы там очень небольшая. Создав одну цифровую модель, мы сможем ее потом переносить на другие предприятия.