«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

Новости Беларуси. Среди награжденных 6 марта и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан внутренней службы получил за особый поступок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.