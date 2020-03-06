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«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

06 марта 2020 18:44
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Новости Беларуси. Среди награжденных 6 марта и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан внутренней службы получил за особый поступок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом-1

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История о том, как цистерны с взрывоопасным газом сошли с рельсов, произошла утечка и ЧП едва не стало катастрофой, летом-2019 облетела все СМИ.

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Сегодня награда нашла героя.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом-4

Олег Бойничев, старший инженер-инспектор управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС:
За этим орденом стоит работа не одного меня. Мы работали в команде. Мы справились. Работали около полутора суток. В июле работали в штатном режиме. Все было контролируемо.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом-7

# Госнаграды # общество # Олег Бойничев # Фотофакт

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