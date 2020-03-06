«Не за награды мы служим, а за Родину». Во Дворце Независимости вручили госнаграды заслуженным белорусам

Новости Беларуси. Одна из самых трогательных весенних традиций 6 марта была продолжена во Дворце Независимости. Здесь чествовали белорусов, благодаря труду которых наша страна становится сильнее и краше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко вручил государственные награды женщинам и генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Награждены несколько десятков человек. Все они – люди разных профессий и судеб. Объединяет их одно – любовь и преданность своему делу и стране. Среди приглашенных и те, кто выбрал одну из самых важных и трудных миссий – быть многодетной мамой, и те, кто проявил себя в профессии, достиг больших карьерных высот. Особый статус церемонии добавили люди в погонах.

Александр Лукашенко адресовал слова благодарности всем присутствующим за их личный вклад в развитие Беларуси. Глава государства признался, что вручение наград – самая приятная президентская миссия. Юлия Бешанова побывала на торжественной церемонии.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Сегодня во Дворце Независимости собрались люди, которые в иных обстоятельствах едва ли встретились бы: балерина и спортсменка, многодетная мама и высокопоставленный генерал. Кого-то знает вся страна. Кто-то совсем неизвестен. Но все их объединяют талант, профессионализм и преданность своему делу, к какой бы сфере они не относились.

40 лет стажа в сельском хозяйстве. Мария Козич вот уже пять лет как на пенсии, но темпы сбавлять не собирается. Женщина управляет сельхозучастком. По здешним меркам мини-председатель. Ее автомобиль – кабинет на колесах, 120 километров за рабочий день не предел. Успеть нужно многое: на контроле работа в полях, вопросы с топливом и удобрениями, а еще ответы на нужды людей из девяти поселков и деревень.

Такой труд не мог остаться незамеченным. В 2012 году – медаль «За трудовые заслуги». Сегодня – орден Почета.

Мария Козич, управляющая сельскохозяйственным участком КСУП «Гирки»:

Приятно, что наградили. Это радость большая. Узнала, что написано, указ Президента – посмотрела дочка в интернете. Вы знаете, я от счастья прыгала. Это вдохновляет на большие еще успехи, чтобы что-то сделать.

32 человека получили государственные награды, почетные звания и генеральские погоны из рук Президента. Военные и педагоги, спортсмены и люди искусства – все те, кто своей работой и идеями вносит огромный вклад в развитие страны. Об их успехах сегодня говорил Александр Лукашенко, лично приветствуя каждого. «Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мира не бывает без тех, кто служит народу и умеет его защищать. Мы хорошо помним, кто сохранил нам свободу 75 лет назад. Белорусы благодарны ветеранам за их подвиг и чтят героическое поколение наших отцов и дедов. С уверенностью могу сказать, что дети и внуки солдат-победителей достойны их.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом Врачи и инженеры, воспитатели и домохозяйки. Такие разные, но объединяет всех этих женщин безусловная любовь к детям. «Орден матери» из рук Президента получили 10 мам, которых воспитывают пять и больше ребят.

Александр Лукашенко:

Особые слова благодарности адресую многодетным мамам, которые выбрали для себя трудную, но очень нужную – очень нужную! – для нашей страны миссию. Я бы сказал, чрезвычайно важную и нужную. Вы заботитесь не только о своих детях, вы даете жизнь новым поколениям, дарите надежду на успешное будущее и процветание всей нашей нации. Ведь каким оно будет во многом зависит от вас, дорогие женщины. Знаю, что большинство из вас не только счастливы в семье, но и состоялись как специалисты на профессиональном поприще. Это вдвойне замечательно.

Мать пятерых детей: есть свои трудности, но все это меркнет на фоне их улыбок Награды и почетные звания глава государства вручил также женщинам, которые имеют высокие достижения в области культуры, искусства, науки и педагогики.

Александр Лукашенко:

Знаем и ценим ваш вклад в воспитание молодежи, сохранение духовного наследия и нравственных ценностей. Приветствуем также наших спортсменок, которым за блестящие победы на чемпионатах мира и Европы присвоено высокое звание «Заслуженный мастер спорта».

Приме белорусского балета Екатерине Олейник рукоплескали тысячи поклонников от Европы до Америки. Но аплодисменты в момент получения звания заслуженного артиста особенно ценны.

Изящество женских нарядов оттенял блеск эполет на парадных генеральских мундирах. К этому моменту, вершине воинской службы, офицеры шли с курсантских лет. Орден «За службу Родине» – награда особая. Такой отмечают за образцовое исполнение воинского долга, отвагу и особые заслуги перед Отечеством. За казенными фразами – ежедневный труд.

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

Ну не за награды мы служим, а за Родину. Но очень приятно, когда отмечают наградами за деятельность нашу.

Вадим Павлов награжден почетным званием «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Беларусь». Полковник милиции с коллективом единомышленников работает над сохранением исторической памяти.

Вадим Павлов, начальник кафедры теории и истории государства и права Академии МВД:

Коллектив нашей кафедры готовил мероприятия к 100-летию белорусской милиции. Комплекс мероприятий, в том числе подготовка двухтомного издания к 100-летию милиции Беларуси, которое получило награду на международном конкурсе «Золотой фолиант».

Завершая церемонию, Александр Лукашенко еще раз искренне поздравил ее участников.

Александр Лукашенко:

Еще раз поздравляю вас с высокими наградами – мужиков. Наших прекрасных женщин – не только с наградами, званиями, но и с наступающим праздником. Будьте счастливы, и пусть дети, которых вы родили не только для себя, а для нашей Беларуси, суверенной и независимой, радуют всегда вас и радуют нашу страну. Счастья вам!