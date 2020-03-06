На два месяца раньше, чем планировали. Мост на Железнодорожной откроют 8 марта

Новости Беларуси. Еще одним подарком к празднику, и не только женщинам, станет открытие путепровода на Железнодорожной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты предприятия «Гордорстрой» планировали открыть мост 6 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий сроки сдвинули на пару дней. Сооружение уже полностью демонтировали. Сейчас укладывают верхний слой асфальта. После запуска проезда работы на объекте не закончатся. Дорожники будут завершать ремонт подмостовой части, установят контактную сеть для движения троллейбусов, покрасят ограждения, нанесут разметку и обновят дорожные знаки.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Два последних дня была достаточно влажная погода, которая не позволила наносить верхние слои асфальтобетона и выполнить разметку. Пуск движения переносится на утро 8 марта.

Также с 14 марта будет закрыт участок для движения под мостом по Независимости на 3,5 месяца. В этот период будет возведена левоповоротная эстакада-съезд.