8 марта для участниц женского забега перекроют проспект Независимости

Теперь автобусы № 59, 79 и 186 будут ходить по новому маршруту. Движение было изменено из-за ремонта дороги. С июля 2019-го на участке вели работы по строительству нового жилого комплекса.

А 8 марта автомобилистам придется уступить магистрали в центре – участницам женского забега. Движение наземного транспорта по проспекту Независимости ограничат. С 07:00 до 15:00 закроют движение от улицы Бобруйской до Свердлова. И с 11:30 до 14:30 – от Свердлова до площади Победы.