Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Приятным моментом для заслуженных белорусов 6 марта стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем оказаться в зале торжественных церемоний, гости прогулялись среди мрамора и хрусталя. Им подробно рассказали о художественном оформлении интерьеров, назначении залов и знаковых исторических событиях. А их здесь было немало, несмотря на сравнительно юный возраст дворца.