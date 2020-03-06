Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Приятным моментом для заслуженных белорусов 6 марта стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приятным моментом для заслуженных белорусов 6 марта стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем оказаться в зале торжественных церемоний, гости прогулялись среди мрамора и хрусталя. Им подробно рассказали о художественном оформлении интерьеров, назначении залов и знаковых исторических событиях. А их здесь было немало, несмотря на сравнительно юный возраст дворца.
Кстати, внутреннее убранство нынешней резиденции главы государства практически полностью сделано из отечественных материалов и руками белорусов, что наделяет это место особым символизмом.