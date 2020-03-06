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Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости

06 марта 2020 17:29
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Новости Беларуси. Приятным моментом для заслуженных белорусов 6 марта стала экскурсия по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости-1

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости-3

Прежде чем оказаться в зале торжественных церемоний, гости прогулялись среди мрамора и хрусталя. Им подробно рассказали о художественном оформлении интерьеров, назначении залов и знаковых исторических событиях. А их здесь было немало, несмотря на сравнительно юный возраст дворца.

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости-6

Кстати, внутреннее убранство нынешней резиденции главы государства практически полностью сделано из отечественных материалов и руками белорусов, что наделяет это место особым символизмом.

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости-9

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости-11

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости-13

# Госнаграды # общество # Фотофакт

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