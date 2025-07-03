Последние приготовления – подсмотрели за репетицией концерта у стелы «Минск – город-герой»

Весь Минск 3 июля – огромная праздничная площадка. И одна из ключевых точек притяжения в этот час – конечно же, символ мужества и доблести столицы, стела «Минск – город-герой», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там работает и наша съемочная группа.

Юлия Минич, корреспондент:

Мы находимся в самом центре празднования – возле стелы «Минск – город-герой». Сейчас на сцене последние репетиции перед гала-концертом под символическим названием «Сильны в единстве, едины в песне».

Здесь собрались лучшие творческие силы из всех регионов страны. А в программе только яркие вокальные и хореографические номера. Сегодня всех артистов объединяет любовь к своей стране, ее прошлому и настоящему. И свои самые искренние чувства они выражают в музыке.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Для каждого артиста это большая честь. Ты прекрасно понимаешь, что в этот момент за тобой наблюдают миллионы глаз. И по телевидению. И, конечно же, очень приятно, что вся площадь полна людей, очень многие из которых пришли, именно готовясь к вечернему концерту. Наряжались, приводили себя в праздничный вид, делали прически – это здорово и приятно, потому что ты понимаешь, что людям такие праздники нужны. И для нас, артистов, это тоже очень значимо, потому что ты понимаешь, что и твое творчество имеет большое значение для страны.

Шир, певец:

Сегодня будут исполняться и новые композиции у моих коллег-артистов. Я знаю даже, что сегодня есть коллаборации и дуэты, которые создали специально для этого концерта. Будут звучать песни про Родину – как без этого? Родину надо любить и для нее надо петь, петь с открытой душой, всем сердцем. Будут звучать современные композиции. В моем исполнении будет звучать песня, которую я написал про нашу хоккейную команду «Динамо-Минск». И в честь них буду сегодня также петь.

На сцене будут представители разных поколений, мэтры сцены и юные таланты. Организаторы многое держат в секрете, но вот что нам удалось узнать.

Игорь Кривулько, главный режиссер гала-концерта:

В этом году стоит отметить, что мы задумали плавный переход постоянного прямого эфира с камер в контент. Раньше мы такую технологию не использовали, в этом году делали очень много репетиций, постарались. Я думаю, многим понравится. И масштабность, конечно же, это дает большую. Люди из разных уголков, даже издалека будут видеть то, что происходит сегодня здесь.