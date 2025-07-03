Последние приготовления – подсмотрели за репетицией концерта у стелы «Минск – город-герой»
Весь Минск 3 июля – огромная праздничная площадка. И одна из ключевых точек притяжения в этот час – конечно же, символ мужества и доблести столицы, стела «Минск – город-герой», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там работает и наша съемочная группа.
Юлия Минич, корреспондент:
Мы находимся в самом центре празднования – возле стелы «Минск – город-герой». Сейчас на сцене последние репетиции перед гала-концертом под символическим названием «Сильны в единстве, едины в песне».
Здесь собрались лучшие творческие силы из всех регионов страны. А в программе только яркие вокальные и хореографические номера. Сегодня всех артистов объединяет любовь к своей стране, ее прошлому и настоящему. И свои самые искренние чувства они выражают в музыке.
Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
Для каждого артиста это большая честь. Ты прекрасно понимаешь, что в этот момент за тобой наблюдают миллионы глаз. И по телевидению. И, конечно же, очень приятно, что вся площадь полна людей, очень многие из которых пришли, именно готовясь к вечернему концерту.
Наряжались, приводили себя в праздничный вид, делали прически – это здорово и приятно, потому что ты понимаешь, что людям такие праздники нужны. И для нас, артистов, это тоже очень значимо, потому что ты понимаешь, что и твое творчество имеет большое значение для страны.
Шир, певец:
Сегодня будут исполняться и новые композиции у моих коллег-артистов. Я знаю даже, что сегодня есть коллаборации и дуэты, которые создали специально для этого концерта. Будут звучать песни про Родину – как без этого? Родину надо любить и для нее надо петь, петь с открытой душой, всем сердцем. Будут звучать современные композиции. В моем исполнении будет звучать песня, которую я написал про нашу хоккейную команду «Динамо-Минск». И в честь них буду сегодня также петь.
На сцене будут представители разных поколений, мэтры сцены и юные таланты. Организаторы многое держат в секрете, но вот что нам удалось узнать.
Игорь Кривулько, главный режиссер гала-концерта:
В этом году стоит отметить, что мы задумали плавный переход постоянного прямого эфира с камер в контент. Раньше мы такую технологию не использовали, в этом году делали очень много репетиций, постарались. Я думаю, многим понравится. И масштабность, конечно же, это дает большую. Люди из разных уголков, даже издалека будут видеть то, что происходит сегодня здесь.
Кульминацией праздника уже по сложившейся доброй традиции станет акция «Споем гимн вместе». Сотни тысяч голосов белорусов сольются в унисон, исполняя гимн нашей родной любимой страны. Те самые строки, которые знает каждый, те самые строки, которые у каждого в сердце. В режиме онлайн подключатся жители всех областных городов.