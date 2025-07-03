По-настоящему народный праздник! Как жители и гости Минска провели День Независимости

Фестивали, патриотические акции, районные гулянья и яркие концертные программы. В Минске 3 июля подготовили насыщенную программу. Всего около 150 праздничных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть программы посвящена военной тематике. И неспроста. Дата 3 июля близка каждому из нас. Ведь белорусы помнят и чтят подвиг героев, завоевавших мир на родной земле, и гордятся теми, кто восстанавливал страну в послевоенные годы. А личные истории, связанные с войной, есть в каждой семье.

Моя бабушка в годы Великой Отечественной войны помогала партизанам и выкупила моего деда за продукты. Дед сам приехал, он из Сибири. И когда он вернулся, он женился на своей спасительнице, на моей бабушке, и приехал сюда, в Беларусь.

Дедушка и бабушка мне очень много рассказывали и рассказывают про войну, как все было. Мне интересно очень слушать. Мы должны это помнить, потому что мы сейчас живем в мирное время. Хотелось бы, чтобы так было всегда.

Удивляли гостей и яркой концертной программой. Выступления творческих коллективов, известных белорусских исполнителей. Их репертуар полон популярными песнями, в том числе десятилетия назад.