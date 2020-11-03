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Космонавт Олег Новицкий высказался об автопробегах «За Беларусь»

03 ноября 2020 18:14
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Новости Беларуси. Наш земляк Олег Новицкий вновь полетит в космос. 3 ноября стало известно, что он вошел в состав экипажа для 65-й экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космонавт Олег Новицкий высказался об автопробегах «За Беларусь»-1

Известный космонавт уже успел поделиться с журналистами, что в оба предыдущих полета брал с собой белорусский флаг, в третьем он также будет с ним. Олег Новицкий пристально наблюдает за происходящим в нашей стране и в своем Telegram-канале поддержал тех, кто участвует в патриотических автопробегах «За единую Беларусь».

Космонавт Олег Новицкий высказался об автопробегах «За Беларусь»-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Уважаемые земляки, участники автопробегов «За Беларусь». Я, Олег Новицкий, приветствую вас из центра подготовки космонавтов. Вы делаете большое дело, показывая на своем личном примере, что главная сила – в единении, созидании, стабильности. Вы исколесили всю республику, всю Беларусь, проехали не только большие города, но и маленькие местечки.

Километр за километром вас становится все больше. Очень приятно видеть, что с вами в путь собирается наше будущее поколение, наши дети.

Мой город Червень для меня – это мой источник силы. Так и у каждого из вас есть такое же свое место. Берегите свою родину, ее целостность и помните всегда свои корни.

Присоединяйтесь 8 ноября к большому автопробегу. Поддержим страну не только словом, а и километрами.

Космонавт Олег Новицкий высказался об автопробегах «За Беларусь»-7

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# Государственная социальная политика # общество # Олег Новицкий # Фотофакт

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