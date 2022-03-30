«Мы сдавали огневую стрельбу и дефиле в вечерних платьях». Как прошёл первый в Беларуси конкурс «Мисс охрана»?
Леди в форме. Кто она? Леди, умница, спортсменка, отлично стреляет и, конечно же, просто красавица. Именно таких девушек выбирали в Бресте. Там прошел первый Республиканский конкурс красоты Департамента охраны «Мисс охрана». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – милиционер взвода милиции Логойского отдела Департамента охраны, старшина милиции и вице-мисс конкурса Мария Жолуд.
Юрий Царев, ведущий:
Мария, ваши впечатления о конкурсе, ведь его проводили впервые.
«Год исторической памяти все-таки очень близок мне, так как бабушка с дедушкой воевали»
Мария Жолуд, милиционер взвода милиции Логойского отдела Департамента охраны, старшина милиции:
Этот конкурс проводили действительно впервые. В этом году нашему Департаменту охраны будет 70 лет, юбилей. Девушек у нас много, поэтому впервые решили сделать такой конкурс. Событие это грандиозное, потому что многие девушки хотели побывать, проявить себя как с профессиональной точки зрения, так, конечно же, как леди, девушка. На службе мы одни, а дома мы другие. Там мы были в лучшей форме. У нас был творческий номер, визитка, мы сдавали огневую стрельбу и дефиле в вечерних платьях.
Александра Каштанова, ведущая:
Очень несочетаемо: творческий конкурс, визитка и огневая стрельба.
Юрий Царев:
Отлично. С огневого рубежа прямо в дефиле.
Александра Каштанова:
Мы знаем, что вы поразили всех своей визиткой, о которой вы сейчас говорили. Посвящена она была Году исторической памяти. Расскажите, что она из себя представляла.
Мария Жолуд:
Визитка была рассказом о малой родине и обо мне. Год исторической памяти все-таки очень близок мне, так как бабушка с дедушкой воевали. Они были партизанами, сражались, защищали свою землю, своих граждан. И я связала жизнь с этой профессией.
Юрий Царев:
Мой дед тоже партизанил в Логойском районе.
Мария Жолуд:
Да, там было 1 100 партизан. То есть были женщины, дети, мужчины – все там были.
«С детства я равнялась, хотела быть такой же, как отец»
Юрий Царев:
Дед по отцовской линии был школьным учителем, но война заставила пойти в партизаны. Скажите, откуда стремление у девушки служить в правоохранительных органах?
Мария Жолуд:
У меня служил отец, и с детства я всегда восхищалась, что он сильный, смелый, храбрый. Когда я видела его в форме, эти чувства передать невозможно. Это и восхищение, и спокойствие. Это, наверное, и повлияло. С детства я равнялась, хотела быть такой же, как отец. И неслучайно выбрала. Мы в одном отделе, он тоже работал в Логойском отделе Департамента охраны. Только он был милиционер-кинолог группы задержания. Когда я закончила школу, тоже решила пойти.
Муж – мой тыл, защита и опора
Александра Каштанова:
Как вам удается держать баланс между домом, службой, поддерживают ли вас родные?
Мария Жолуд:
Первая поддержка – это муж. Когда я на работе, он очень сильно мне помогает. Он мой и тыл, и защита, и опора. Конечно, когда двое сынишек, тем более они у меня как два бойца, мне бывает сложновато, чтобы объединить и направить их. Старший – очень умный мальчик, он тоже решил связать свою будущую профессию с милицией, ходит на карате, занимается плаванием. А маленький равняется на старшего. Он тоже с полуслова все понимает, сказал: все, я буду как старший, как Стасик. Поэтому у нас все легко, слаженно получается.