«Мы сдавали огневую стрельбу и дефиле в вечерних платьях». Как прошёл первый в Беларуси конкурс «Мисс охрана»?

Леди в форме. Кто она? Леди, умница, спортсменка, отлично стреляет и, конечно же, просто красавица. Именно таких девушек выбирали в Бресте. Там прошел первый Республиканский конкурс красоты Департамента охраны «Мисс охрана». Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – милиционер взвода милиции Логойского отдела Департамента охраны, старшина милиции и вице-мисс конкурса Мария Жолуд. Юрий Царев, ведущий:

Мария, ваши впечатления о конкурсе, ведь его проводили впервые. «Год исторической памяти все-таки очень близок мне, так как бабушка с дедушкой воевали»

Мария Жолуд, милиционер взвода милиции Логойского отдела Департамента охраны, старшина милиции:

Этот конкурс проводили действительно впервые. В этом году нашему Департаменту охраны будет 70 лет, юбилей. Девушек у нас много, поэтому впервые решили сделать такой конкурс. Событие это грандиозное, потому что многие девушки хотели побывать, проявить себя как с профессиональной точки зрения, так, конечно же, как леди, девушка. На службе мы одни, а дома мы другие. Там мы были в лучшей форме. У нас был творческий номер, визитка, мы сдавали огневую стрельбу и дефиле в вечерних платьях. Александра Каштанова, ведущая:

Очень несочетаемо: творческий конкурс, визитка и огневая стрельба.

Юрий Царев:

Отлично. С огневого рубежа прямо в дефиле. Александра Каштанова:

Мы знаем, что вы поразили всех своей визиткой, о которой вы сейчас говорили. Посвящена она была Году исторической памяти. Расскажите, что она из себя представляла.

Мария Жолуд:

Визитка была рассказом о малой родине и обо мне. Год исторической памяти все-таки очень близок мне, так как бабушка с дедушкой воевали. Они были партизанами, сражались, защищали свою землю, своих граждан. И я связала жизнь с этой профессией. Юрий Царев:

Мой дед тоже партизанил в Логойском районе. Мария Жолуд:

Да, там было 1 100 партизан. То есть были женщины, дети, мужчины – все там были. «С детства я равнялась, хотела быть такой же, как отец»

Юрий Царев:

Дед по отцовской линии был школьным учителем, но война заставила пойти в партизаны. Скажите, откуда стремление у девушки служить в правоохранительных органах? Мария Жолуд:

У меня служил отец, и с детства я всегда восхищалась, что он сильный, смелый, храбрый. Когда я видела его в форме, эти чувства передать невозможно. Это и восхищение, и спокойствие. Это, наверное, и повлияло. С детства я равнялась, хотела быть такой же, как отец. И неслучайно выбрала. Мы в одном отделе, он тоже работал в Логойском отделе Департамента охраны. Только он был милиционер-кинолог группы задержания. Когда я закончила школу, тоже решила пойти. Муж – мой тыл, защита и опора