Почти 6 млн белорусов уже прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси почти 60 % населения уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси почти 60 % населения уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А количество белорусских граждан, получивших одну дозу препарата, приближается к 6 миллионам. Это больше 63 % населения. Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в стране, важно соблюдать меры предосторожности.