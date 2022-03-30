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Почти 6 млн белорусов уже прошли полный курс вакцинации против коронавируса

30 марта 2022 06:57
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Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси почти 60 % населения уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 6 млн белорусов уже прошли полный курс вакцинации против коронавируса-1

А количество белорусских граждан, получивших одну дозу препарата, приближается к 6 миллионам. Это больше 63 % населения. Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в стране, важно соблюдать меры предосторожности.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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