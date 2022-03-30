«Люблю читать про зверушек сказочных. Они там весёлые, учат чему-то». В Гродно проходит неделя детской книги

Новости Беларуси. Весенние каникулы с пользой в волшебном мире воображения. В Гродно проходит неделя детской книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для юных школьников в библиотеках города каждый день как праздник: от показа кукольных спектаклей до встреч с уникальными детскими писателями и художниками-иллюстраторами. Так, в 6 филиале детской библиотеки поэтесса Татьяна Сучкова рассказала маленьким гродненцам о своих книжных новинках, вместе почитали стихи и посмотрели мультфильм на основе ее произведения, созданного отечественными мультипликаторами. Работы писательницы не раз были отмечены высокими наградами, а на ее стихи белорусскими композиторами написано немало песен, их исполняют многие известные ансамбли. Организаторы уверены, когда сказка оживает у детей на глазах, это прививает интерес школьников к чтению, а печатное слово воспитывает в них доброту, милосердие, семейные ценности и любовь к своей родине.

Кристина Сытая, жительница Гродно:

Люблю книги многих писателей, и я прихожу сюда их взять. Я больше люблю читать про зверушек сказочных. Они там веселые, учат чему-то.

Татьяна Сучкова, член Союза писателей Беларуси:

Когда общаюсь с детьми – это, конечно же, живой материал для написания моих сказок, моих стихов. У меня вышла в этом году вот только-только, в январе, новая книга, которая называется «Необычайные приключения на острове Плаксита». Так как я сама сладкоежка, очень люблю все сладкое и перед детьми выступаю, они сказали, что сладкий город – это, конечно, наш родной и любимый город Гродно.