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Беларусь передала Санкт-Петербургу 45 автобусов МАЗ

30 марта 2022 06:49
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Автопарк Санкт-Петербурга пополнился белорусским транспортом. Накануне премьер-министр нашей страны передал 45 автобусов на баланс северной столицы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь передала Санкт-Петербургу 45 автобусов МАЗ-1

Это яркий пример практической реализации торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Санкт-Петербурга. Всего до 1 июня городу будет поставлено около 900 автобусов МАЗ, работающих на сжиженном газе.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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