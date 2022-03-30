Беларусь передала Санкт-Петербургу 45 автобусов МАЗ

Автопарк Санкт-Петербурга пополнился белорусским транспортом. Накануне премьер-министр нашей страны передал 45 автобусов на баланс северной столицы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это яркий пример практической реализации торгово-экономического взаимодействия Беларуси и Санкт-Петербурга. Всего до 1 июня городу будет поставлено около 900 автобусов МАЗ, работающих на сжиженном газе.