«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 30 кленов. И это только начало благородной акции. К десятилетию этого микрорайона, а именно к осени, здесь появится целый парк из ста деревьев.
Около ста клёнов и лип высадили в первом минском Парке семейных деревьев
Аналогичную аллею впервые заложили неделю назад в Заводском районе Минска. Такие же должны появиться в каждом уголке столицы. На "легкие" большого города выделят специальные площадки вблизи домов и в парках. Так, именные деревья минчане смогут укоренить к юбилею, свадьбе или рождению ребенка.
Юрий Смольский:
Хочется, чтобы Каменная Горка была не только каменной, но еще и немного деревянной и зеленой.
Алеся Смольская:
Регулярно этим занимаемся – озеленяем свой подъезд.
Ирина Бебчик:
Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность. Это хорошая акция, помогает сплочать горожан. Дерево – это символ любви, доверия.
Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?
Денис Бебчик:
Мы будем очень рады, если дерево приживется и вырастет метров 10.
Денис Драпей, первый заместитель главы администраци Фрунзенского района Минска:
Через две недели мы вынесем экскиз на общественное обсуждение. Информация будет размещена и на сайтах, и на подъездах. В ноябре заложим первый камень, посадим первое дерево, положим начало развитию парка.
Столичные коммунальщики в апреле высадят четыре тысячи деревьев и свыше 25 тысяч кустарников. На придомовых территориях появятся новые берёзы, ивы и дубы.