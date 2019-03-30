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«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска

30 марта 2019 13:22
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Новости Беларуси. Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска -1

Ровно 30 кленов. И это только начало благородной акции. К десятилетию этого микрорайона, а именно к осени, здесь появится целый парк из ста деревьев.  

Около ста клёнов и лип высадили в первом минском Парке семейных деревьев

Аналогичную аллею впервые заложили неделю назад в Заводском районе Минска. Такие же должны появиться в каждом уголке столицы. На "легкие" большого города выделят специальные площадки вблизи домов и в парках. Так, именные деревья минчане смогут укоренить к юбилею, свадьбе или рождению ребенка.  

«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска -4

Юрий Смольский:   
Хочется, чтобы Каменная Горка была не только каменной, но еще и немного деревянной и зеленой. 

«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска -7

Алеся Смольская:
Регулярно этим занимаемся – озеленяем свой подъезд.   

«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска -10

Ирина Бебчик:  
Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность. Это хорошая акция, помогает сплочать горожан. Дерево – это символ любви, доверия.   

Парки семейных деревьев: где появятся и нужно ли ухаживать за своим деревом?

«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска -13

Денис Бебчик:    
Мы будем очень рады, если дерево приживется и вырастет метров 10. 

«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска -16

Денис Драпей, первый заместитель главы администраци Фрунзенского района Минска:
Через две недели мы вынесем экскиз на общественное обсуждение. Информация будет размещена и на сайтах, и на подъездах. В ноябре заложим первый камень, посадим первое дерево, положим начало развитию парка.   

Столичные коммунальщики в апреле высадят четыре тысячи деревьев и свыше 25 тысяч кустарников. На придомовых территориях появятся новые берёзы, ивы и дубы.    

«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска -19

# Парки Минска # общество # Юрий Смольский # Алеся Смольская # Ирина Бебчик # Денис Бебчик # Денис Драпей # Фотофакт

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