«Мы счастливы, что нам предоставилась такая возможность». Аллею семейных деревьев заложили во Фрунзенском районе Минска

Ровно 30 кленов. И это только начало благородной акции. К десятилетию этого микрорайона, а именно к осени, здесь появится целый парк из ста деревьев.

Около ста клёнов и лип высадили в первом минском Парке семейных деревьев

Аналогичную аллею впервые заложили неделю назад в Заводском районе Минска. Такие же должны появиться в каждом уголке столицы. На "легкие" большого города выделят специальные площадки вблизи домов и в парках. Так, именные деревья минчане смогут укоренить к юбилею, свадьбе или рождению ребенка.